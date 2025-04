Dovolenka sa môže zmeniť na peklo: Slováci pri plánovaní zabúdajú na kľúčovú vec, prichádzajú tak o stovky eur

Cestovanie prináša nové zážitky, no aj tie najkrajšie dovolenky môže pokaziť nečakaná udalosť – úraz, strata batožiny či choroba. Preto je cestovné poistenie kľúčovou súčasťou každej cesty – bez ohľadu na to, kam sa chystáte. Prečo by ho nemal žiadny cestovateľ podceňovať a ako si vybrať to správne? Oslovili sme dve cestovné kancelárie, aby nám prezradili, čo radia svojim klientom.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Toto je len malá ochutnávka toho najlepšieho, čo pre vás tvoríme. Tento prémiový článok sme pre vás odomkli vďaka našim predplatiteľom. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte: 📰 Články bez reklám na interez , Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech

na , Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom

k viac ako 75 000 článkom 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom Predplaťte si nás teraz

Aj tento rok sa počas leta Slováci chystajú do sveta, navštívia už najmä obľúbené destinácie ako Turecko, Egypt, Grécko či Chorvátsko. Zabúdať by ste však nemali na cestovné poistenie, nie je to zbytočný výdavok.

„Poistenie klientom rozhodne odporúčame pred každou cestou, pretože v celkovej cene dovolenky nejde o významnú sumu, no zároveň môže ušetriť obrovské peniaze, ak dôjde k problémom. Aj pomerne banálne zranenie alebo ošetrenie môže v zahraničí vyjsť veľmi draho,“ vysvetľuje Jan Bezděk z DER Touristik (Fischer či Kartago).

Rovnaký názor má aj Eleonóra Fedorová, riaditeľka CK Satur: „Cestovné poistenie by klienti nemali podceňovať a pri každej ceste do zahraničia by sa mali uistiť, že majú dostatočné poistné krytie.“

Rôzne úrovne poistenia

Podľa Fedorovej je dôležité zohľadniť viaceré faktory: „Cestovatelia by mali zvážiť najmä cieľovú destináciu, plánované aktivity, vek a zdravotný stav účastníkov, dĺžku pobytu a spôsob dopravy. Dôležité je tiež, či cestujú s deťmi, prípadne či ide o zimnú, letnú alebo poznávaciu dovolenku.“

DER Touristik (Fischer či Kartago) ponúka dve úrovne poistenia. Rozdiel spočíva najmä v spoluúčasti pri storne zájazdu: „Ponúkame dve úrovne poistenia, líšia sa podľa spoluúčasti pri storno poplatkoch, ak človek nemôže pre chorobu alebo zranenie odcestovať. Comfort poistenie stojí 3,90 eura/osoba/deň v Európe a 5,10 eura/osoba/deň mimo Európy. Poistenie PLUS vychádza na 5 eur/osoba/deň v Európe a 6,10 eura/osoba/deň mimo Európy. Cestovné poistenie PLUS nezahŕňa spoluúčasť pri storne,“ hovorí Bezděk.

Cena závisí aj od destinácie

V CK Satur je cena závislá od dĺžky pobytu, destinácie a rozsahu krytia: „Orientačne sa pohybuje od niekoľkých eur denne. S výberom vhodného produktu klientom vždy ochotne poradia naši vyškolení predajcovia pri rezervácii zájazdu,“ dopĺňa Fedorová.

Cena poistenia sa líši v závislosti od toho, kam cestujete. „Do európskych krajín vychádza poistenie lacnejšie ako do mimoeurópskych,“ dodáva Bezděk.

Fedorová pripomína, že pri podozrivo lacných balíčkoch si treba dávať pozor: „Treba pozerať najmä na poistné krytia, ktoré môžu byť pri podozrivo lacnom cestovnom poistení nastavené veľmi nízko. To môže spôsobiť problémy pri prípadnej poistnej udalosti v zahraničí.“

Európska kartička poistenca nestačí

Niektorí si myslia, že ak cestujú v rámci EÚ, stačí im európsky preukaz zdravotného poistenia. To je však omyl. „Podmienky sa v jednotlivých krajinách a destináciách môžu líšiť. Niekde je potrebné doplácať, inde navštíviť súkromnú ambulanciu či nemocnicu. Iba s poistením má klient potrebnú istotu,“ upozorňuje Bezděk.

Kvalitné poistenie vás ochráni nielen počas dovolenky, ale aj pred ňou. „Poistenie chráni klienta už pred samotnou dovolenkou, ak nakoniec nemôže odcestovať pre chorobu alebo zranenie. Samozrejme, chráni ho aj počas dovolenky v prípade akýchkoľvek zdravotných problémov, zranenia alebo hospitalizácie, ak je nevyhnutná,“ vysvetľuje Bezděk.

Poistenie na dovolenku sa neoplatí podceňovať. Aj keď sa môže zdať ako „zbytočný“ výdavok, v prípade problémov môže zachrániť nielen peňaženku, ale aj pokojný priebeh dovolenky. Vyberajte preto s rozvahou, informujte sa o možnostiach a poraďte sa s odborníkmi.