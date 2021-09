Dosť bolo lží: Nový dokument od Netflixu o Britney Spears odhalí korupciu v prípade a to, čo dosiaľ nikto netušil

Prípad speváčky Britney Spears, ktorá už roky bojuje o získanie svojprávnosti, sleduje celý svet. Ako sa napokon celý prípad vyvinie po nedávnych zvratoch, ukáže až čas. K tomuto celému už ale veľa povedali aj novinári vo svojich reportážach či dokumentoch. Ten najnovší s názvom Britney vs. Spears prinesie už čoskoro aj populárna streamovacia služba Netflix.

Pokiaľ ste celú túto kauzu sledovali len okrajovo, tak detailný náhľad na ňu vám už čoskoro sprostredkuje aj s doposiaľ neznámymi faktami novinka z dielne streamovacej služby Netflix.

Dokument vyjde pod názvom Britney vs. Spears, čo napovedá, že všetci, koho prípad niekdajšej popovej princeznej zaujíma, sa dozvedia mnoho detailov o jej vzťahu s otcom. Ako píše web Collider, dokument sa bude zaoberať podrobnosťami o nútenej starostlivosti, o tom, ako to celé popovú hviezdu ovplyvnilo a prezradí aj to, ako sa Jamiemu Spearsovi darilo držať Britney tak dlho „v zajatí“.

Investigatívny dokument prinesie šokujúce informácie

Tvorcovia na dokumente pracovali viac ako rok a hoci nie je presne jasné, čo konkrétne môže odhaliť, už prvá zverejnená upútavka naznačila, že sa verejnosť dozvie nové šokujúce detaily o konzervatóriu. Uvidieť by sme mali aj to, či sa za prípadom ukrýva aj korupčný škandál a čo vlastne tomu celému predchádzalo. Dokument má tiež poukázať na to, že celý právny systém v Spojených štátoch amerických sa rozpadá ako domček z kariet. Tvorcovia sľubujú, že už skoncujú so všetkými klamstvami, ktoré sa okolo Britney počas prípadu objavili na verejnosti.

Medzičasom už ale Netflix fanúšikov slávnej popovej hviezdy potešil plnohodnotným trailerom, ktorý prezrádza ešte viac. Pozrieť si ho môžete nižšie.

Lákadlom na zhliadnutie novinky od Netflixu je ale nielen množstvo nových informácií, ktoré má prezradiť, ale aj meno režisérky, ktorá za ním stojí. Je ňou Erin Lee Carr, ktorá pre stanicu HBO režírovala kritikmi i divákmi oceňované dokumenty ako Maminka mŕtva a najdrahšia (Mommy Dead and Dearest) o prípade Gypsy Rose a jej matky Dee Dee, či dokument Milujem ťa, teraz zomri (I Love You, Now Die) o prípade samovraždy cez SMS-ky. Mnohí preto predpokladajú, že aj jej najčerstvejšia novinka sa bude niesť v minimálne rovnakých kvalitách.

Súčasťou dokumentu Britney vs. Spears majú byť rôzne obrazové i zvukové materiály, ktoré svet doposiaľ nevidel a nepočul. Tvorcovia sa vydali viac investigatívnejšou cestou než predchádzajúce diela o prípade (napríklad dokument Framing Britney Spears sa viac ako na samotnú speváčku zameriaval na hnutie jej fanúšikov).

Netflix dokumentárnu novinku uvedie už 28. septembra, teda len deň pred ďalším súdnym pojednávaním, ktoré je naplánované na 29. septembra.