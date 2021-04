Dievča prinútilo svojho priateľa cez SMS, aby spáchal samovraždu. Z príbehu Michelle Carter mrazí dodnes

13. júl 2014 bol posledným dňom pre 18-ročného Conrada Roya III., ktorý spáchal vo svojom aute samovraždu. Z prenosného generátora zaviedol do svojho pickupu hadicu a otrávil sa oxidom uhoľnatým. Dôvod jeho činu je naozaj hrozivý.

Roy Conrad III., narodený v roku 1995 v americkom štáte Massachusetts, trpel ešte pred samovraždou úzkosťou a mal napríklad problém vstúpiť do svojej školskej triedy. V osobnom živote sa však snažil a so svojím otcom, starým otcom a strýkom pomáhal v rodinnom biznise, vychodil večernú školu a mal výborné známky.

Pár trpiaci depresiami

Aj napriek psychickým problémom si Roy našiel priateľku, ktorou bola o rok mladšia Michelle Carter. Ich vzťah sa začal v roku 2012, bol však veľmi zvláštny. Napriek tomu, že žili od seba iba hodinu cesty autom, videli sa len málokedy a drvivá väčšina ich komunikácie prebiehala cez telefón. Naživo sa stretli údajne len 5-krát. Conrad podľa viacerých zdrojov považoval Michelle len za svoju kamarátku, ona to ale videla inak. Pár sa spoznal na Floride, kde boli obaja navštíviť svojich príbuzných.

Obaja bojovali s depresiami a Roy sa dokonca pokúsil spáchať samovraždu, no najprv neúspešne. Išlo o odpoveď na rozvod jeho rodičov. Zaujímavé je, že z tejto samovraždy ho vyhovorila práve Michelle a odporučila mu profesionálnu pomoc. Svoj názor neskôr rapídne zmenila s tým, že jej priateľovi bude lepšie, keď umrie.

Ona samotná trpela nechuťou do jedla, spôsobila si rôzne poranenia a brala lieky. Osudový deň prišiel 13. júla 2014. V tento deň sa Roy dobrovoľne priotrávil na parkovisku vo svojom aute oxidom uhoľnatým, čo nakoniec neprežil. Tejto udalosti predchádzali desiatky správ od jeho priateľky.

Proste to urob!

Michelle v nich celkom jednoznačne nabádala Roya, aby spáchal samovraždu. „Netvrdím, že chcú, aby si to urobil, no rozhodne to budú akceptovať,“ napísala v súvislosti s jeho rodičmi. Ďalej dodala: „Vedia, že nemôžu nič spraviť. Skúšali ti pomôcť, každý to skúšal, no prišiel si do bodu, kde niet pomoci. Dokonca už ani sám sebe nepomôžeš. Musíš o tom prestať premýšľať a proste to urobiť.“

Zdravý človek by po takýchto správach danú osobu zablokoval a viac sa jej neozval, no Roy s ňou len súhlasil. V ďalších minútach mu napísala presný návod, ako vykonať samovraždu. „Bezbolestne stratíš vedomie. Zaspíš a umrieš do 20 alebo 30 minút,“ tvrdila.

Ako je však možné, že Roy prišiel až do takéto štádia? Prečo rodina nevidela, že má problémy a nepomohla mu? V správach sa píše, že matka vedela o samovražedných sklonoch svojho syna a nič s tým nerobila. U Roya jednoducho zlyhala každá jeho blízka osoba, čo mu muselo spôsobovať obrovskú bolesť.

Conradova rodina, ktorej takisto len ťažko zaprieť vinu, v tom mala od začiatku jasno a vinu hádzala len na Carterovú: „12. júla 2014 sa naše životy navždy zmenili a svet prišiel o úžasnú dušu. Dôvodom je Michelle Carter. Ona jediná ho mohla zachrániť.“

Neúmyselné zabitie

Michelle v roku 2015 zadržala polícia a obvinila ju z neúmyselného zabitia. V tej dobe mala len 17 rokov. Podľa NBC jej právnik dokonca tvrdil, že jeho klientka vlastne skúšala svojmu priateľovi v samovražde zabrániť a vyrozprávať mu to. Nech by ale spravila čokoľvek, Roy už bol rozhodnutý. “Michelle Carter nespôsobila tragickú smrť Conrada Roya a nemala by byť trestnoprávne zodpovedná za jeho samovraždu,” povedal jej obhajca Daniel Marx.

Súd však tejto teórii neuveril, dôkazy boli celkom jednoznačné. Človek, ktorý chce niekomu zabrániť v samovražde predsa danej osobe nepošle podrobný návod, ako ju vykonať a nepodporuje ju v tejto myšlienke. V júni 2017 bola právoplatne odsúdená na 15 mesiacov väzenia.

Prelomovým dôkazom navyše neboli SMS správy, ale telefonický hovor. Mladík si to údajne rozmyslel, vystúpil z auta a zavolal svojej priateľke. Tá ho naďalej podporovala v samovražedných myšlienkach. Hovor nikdy nebol nahratý a jeho autentickosť je preto otázna.

Podľa portálu People sa sudca vyjadril v zmysle, že Carter dostala svojím konaním obeť do toxického prostredia, odkiaľ mu neskôr nepomohla. Bolo to z jej strany bezohľadné a nerozvážne správanie. Vraj spravila dve zásadné chyby. Prvou bolo jej vyjadrenie, aby sa Conrad vrátil do auta a pokračoval v pláne. Tou druhou, možno ešte závažnejšou chybou bolo, že o tom nikomu nepovedala.

V januári 2020 bola Michelle na počudovanie všetkých prepustená z väzenia za dobré správanie, a to už po 11 mesiacoch. Údajne bola vzornou väzenkyňou. Zúčastňovala sa rôznych programov, vykonávala prácu a ku každému sa správala veľmi milo. Jej prepustením sa tak ukončila sága, ktorá trvala skoro 6 rokov a ktorú sledoval celý svet.

Tento prípad okamžite vyvolal v USA veľké množstvo otáznikov a ľudia sa začali pýtať, či je trestným činom povedať niekomu, nech si vezme život. Americké súdy tak po novom zvažujú nové, digitálne metódy spáchania trestných činov.

Filmové spracovanie

Tento neuveriteľný a veľmi smutný príbeh sa dočkal aj filmového spracovania. V roku 2019 sa ho ujala spoločnosť HBO a projekt dostal názov I love You, Now Die: The Commonwealth v. Michelle Carter (Milujem ťa, teraz zomri). Slovenskí diváci si môžu tento dvojdielny dokument pozrieť na streamovacej službe HBO GO.

Réžie sa ujala pomerne neznáma dokumentaristka Erin Lee Carr. Film však medzi divákmi zaujal a na portáli ČSFD má až prekvapivo vysoké hodnotenie. Obsahuje rozhovory s rodinou a právnikmi, ktoré vnášajú do tohto prípadu viac svetla a nezainteresovaný divák si tak môže spraviť názor.

Portál The Guardian nazval tento dokument vynikajúcou štúdiou nekonečných problémov a ľudskej mysle, kde sa stretnú dvaja ľudia v zúfalo nešťastnom stave.

Smrť, ktorej sa dalo predísť

V roku 2019 spáchalo podľa nczi.sk na Slovensku samovraždu až 498 osôb. Z týchto ľudí bolo až 416 mužov, čo je prekvapivo veľká dominancia, hoci počet pokusov je u pohlaví vyrovnaný. Najväčší počet samovrážd bol zaznamenaný počas pondelkov. Hoci vyzerá toto číslo hrozivo, ide o najnižší počet od roku 2008.

Aj napriek tomu však vyzývame ľudí, aby si všímali svoje okolie a nebrali tento problém na ľahkú váhu. Medzi najčastejšie príznaky depresie patria podľa dusevnezdravie.sk smutná nálada, strata chuti do jedla, pocit beznádeje, bezmocnosti, vlastnej neschopnosti, strata záujmov, neschopnosť tešiť sa, únava či spomalené myslenie.

V prípade, ak vy alebo váš blízky potrebujete pomoc, zavolajte bezplatnú Linku dôvery Nezábudka, ktorá je dostupná 24 hodín denne na čísle 0800 800 566.