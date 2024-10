Doplatia naň aj slovenskí vodiči: U našich susedov chystajú zmenu legislatívy, za častý priestupok hrozia vysoké pokuty

Iste sa už aj mnohým z vás stalo, že ste na cestách doslova zápasili s neohľaduplným vodičom, ktorý vás ohrozoval nedodržiavaním bezpečnej vzdialenosti. Okrem toho, že „lepenie sa“ na zadnú časť vozidla do značnej miery vyrušuje samotného šoféra, ohrozuje aj bezpečnosť cestnej premávky a v prípade potreby rýchleho zabrzdenia hrozí kolízia.

Okrem Slovenska s týmto negatívnym fenoménom bojujú aj okolité štáty vrátane Českej republiky. Tá má v súčasnosti legislatívu nastavenú tak, že týchto nezodpovedných motoristov môže pokutovať iba v prípade, ak už spôsobia dopravnú nehodu. Ak už, bohužiaľ, u našich susedov k nehode dôjde, vinník je potrestaný sankciou vo výške 1 500 českých korún, čo je v prepočte len 60 eur.

Ako však informuje portál CNN Prima News, túto skutočnosť by mohla zmeniť novela, ktorú by chcelo tamojšie ministerstvo presadiť vzhľadom na to, že súčasné pravidlá sa neosvedčili. Nedodržanie bezpečnej vzdialenosti medzi vozidlami patrí v Česku medzi najčastejšie príčiny nehôd – vlani ich kompetentné orgány zaznamenali až 4 500.

„S políciou riešime otázku, ako technicky preukazovať nedodržanie bezpečnej vzdialenosti v momente, keď sa nestane nehoda alebo nedôjde k trestnému činu. Hľadáme informácie v zahraničí,“ potvrdil pre portál hovorca rezortu František Jemelka. Výsledkom by mohli byť až dva nové priestupky. Miernejšie tresty ministerstvo zvažuje, ak vodič nedodrží od iného vozidla rozostup dvoch sekúnd, prísnejšie tresty budú padať v prípade, že sa tento interval skráti pod sekundu.

„Za miernejší priestupok by mohla byť na mieste pokuta až 1 500 korún. Za prísnejšie na mieste až 3 500 korún a štyri trestné body,“ špecifikuje ďalej CNN Prima News. V prepočte to znamená pokuty vo výške 60 eur, respektíve 140 eur. Pochopiteľne, v prípade správnych konaní budú tieto sumy ešte vyššie. České cesty brázdi aj množstvo slovenských vodičov, ktorí si v prípade zmeny legislatívy taktiež budú musieť dať na uvedené skutočnosti pozor.