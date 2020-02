Donalda Trumpa naštvali Oscary. Tentokrát má problém s filmom Parazit, lebo nie je americký

Na udeľovanie tohtoročných Oscarov si spomenú azda už len tí najvernejší filmoví fanúšikovia, ktorí horúčku okolo prestížnych filmových ocenení prežívali najviac. Po vyše dvoch týždňoch sa ale k zisku cennej sošky v kategórii Najlepší film rozhodol vyjadriť aj sám prezident Spojených štátov amerických, ktorý s výsledkom rozhodne spokojný nie je.

To, že Donald Trump opovrhuje azda všetkým, čo nemá nálepku „Made In the U.S.“, je známym faktom. Doposiaľ si ale nikto nemyslel, že by bol schopný zaútočiť aj na filmový priemysel. Po nedávnom slávnostnom udeľovaní filmových Cien Akadémie sa to ale čakať viac-menej dalo. Nikto však nevedel, kedy to príde.

Ako informoval portál The Hollywood Reporter, Trump na nedávnom vystúpení v rámci predvolebnej prezidentskej kampane navštívil Colorado, kde sa pustil do víťaznej snímky tohtoročného udeľovania Oscarov. Čo sa mu na filme Parazit nepáčilo? Že víťaz nebol „americkým výrobkom“.

Nepochopil film

Svojimi vyjadreniami si však u filmovej obce len urobil hanbu. Víťazný film Parazit, ako sám priznal, nepochopil a volal radšej po lepšej filmovej produkcii a ako príklad toho kvalitnejšieho uviedol Sunset Boulevard či Odviate vetrom (Gone With the Wind).

„Tohtoročné Ceny Akadémie dopadli naozaj zle,“ začal rečniť Trump, pričom podľa portálu THR nezabudol ani na krátku pauzu, aby si (jeho) publikum mohlo hlasne „zabučať“.

„A víťazom sa stáva… film z Južnej Kórey! O čom to vlastne dopekla bolo? Už máme dosť obchodných problémov s Južnou Kóreou. A ako čerešničku na torte im dajú ocenenie za najlepší film roka. Či bol dobrý? To neviem, ale rozhodne by sa mali vrátiť námety ako Odviate vetrom či Sunset Boulevard. Toľko skvelých filmov,“ zakončil Trump svoj prehovor k tohtoročnému víťazovi Oscara.

Podobné reči nie sú u Trumpa ničím výnimočným. Svojimi názormi už neraz pobúril verejnosť nielen na predvolebných mítingoch, ale aj na svojom Twitteri, kde si servítku pred ústa rozhodne nedáva snáď pri hocičom. Kritika filmového priemyslu je však aj pre voličov Trumpa novinkou.

Čo na tieto reči hovorí samotná Akadémia či tvorcovia oscarového filmu, zatiaľ známe nie je.