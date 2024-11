Dominika Mirgová zmenila vzhľad a je z nej úplne iná žena. Takúto premenu od nej fanúšikovia rozhodne nečakali

Keď sa povie jej meno, ľudia si nepredstavia len jej talent, ale tiež jej očarujúci vzhľad. Patrí totiž k najkrajším ženám slovenského šoubiznisu a je jasné, že sa o svoj vzhľad poctivo stará. Cudzie jej však nie sú ani veľké zmeny, ktorými ohuruje fanúšikov a teraz sa postarala o ďalšiu.

Článok pokračuje pod videom ↓

Kedysi ju všetci poznali ako blondínku, dnes je z nej už dlhší čas brunetka. Už vtedy boli ľudia dosť šokovaní z tejto premeny, no odvtedy sa im Dominika Mirgová postarala o viacero ďalších podobných šokov. Ničím sa pritom netají a vždy, keď sa rozhodne zmeniť svoj vzhľad, ukáže celý postup fanúšikom prostredníctvom sociálnych sietí.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Jessica Malba | MAKE UP BRATISLAVA (@jessica.malba)

Nečakané rozhodnutie

Hoci sa to nemusí zdať ako taká veľká zmena, rozhodne je to nečakané rozhodnutie. V apríli, ako tiež ukázala na svojom Instagrame, si totiž Dominika Mirgová nechala predĺžiť a zahustiť vlasy. V tom čase pritom mala sama už celkom dlhé vlasy, no po tomto vylepšení sa mohla pochváliť dlhými a hustými vlasmi po pás, ktoré jej fanúšikovia vo veľkom chválili.

Dominike sa navyše týmto splnil jeden malý sen, keďže priznala, že vždy túžila po dlhých a hustých vlasoch. Tie svoje však mala spálené, a tak si ich musela nechať ostrihať, pričom kaderník zvolil účes s viacerými vrstvami a dĺžkami vlasov. Chvíľu tak prezentovala svoje prirodzené vlasy v tejto dĺžke, čo jej fanúšikovia kvitovali a o to viac ich prekvapilo, keď si ich potom nechala predĺžiť.

Teraz sa však postarala o ďalšie prekvapenie.

Vyzerá to tak, že Dominikine vlastné vlasy mali šancu sa z traumy z tepla spamätať a tak, keď sa jej tie predĺžené začali ničiť, bol čas sa ich zbaviť. Aspoň to vyplýva z popisu, ktorý z kaderníctva pridala. „Musela som. Už sa s nimi nič nedalo. Nevadí, Dominika, dorastú, budú zdravšie,“ napísala do príbehu.

Ostala tak na ešte kratšej dĺžke ako mala pred nadpájaním vlasov, pričom takéto krátke vlasy Dominika azda ešte nemala. Dlhé vlasy pritom boli pomerene dlho jej poznávacou značkou, no našťastie má aj obrovský talent a ľúbezný hlas, vďaka ktorým ju nik neprehliadne.