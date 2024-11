Martina Schindlerová zažila nečakanú vec, z ktorej vám pôjde mráz po chrbte. Posťažovala sa na nepríjemnú skúsenosť v raji

Vybrala sa do Dominikánskej republiky s vedomím, že si užije slnkom zaliate pláže a zároveň svoj čas venuje pracovným aktivitám, preto vôbec nečakala, ako sa bude vyvíjať pobyt v raji. Ten totiž nadobudol smer, ktorý ju zaskočil.

Bývalá finalistka prvej SuperStar Martina Schindlerová je posledné týždne vo svojom živle. Po dlhšej odmlke sa vrátila na pódiá a aby toho nebolo málo, okrem spevu sa venuje aj moderovaniu relácie Hitparáda TopTen, ktorá je zameraná na najlepšiu slovenskú hudbu.

Boj s otravným hmyzom

Kvôli práci pred pár dňami odišla do Dominikánskej republiky, kde natočila špeciálnu epizódu hitparády. Vyslovene teda nejde o dovolenku, ktorú by si užívala s drinkom v ruke, hoci na ostrove stíha nasávať aj príjemnú atmosféru. Tú jej však prekazila jedna vec, s ktorou nepočítala.

Ako Martina uviedla v príbehu na Instagrame, jej telo najnovšie „zdobia“ nepríjemné červené vyrážky. „Mám alergickú reakciu na doštípanie neviditeľnou miniatúrnou „plážovou muškou”, uviedla speváčka a moderátorka v popisku vo videu na sociálnej sieti.

Hoci z estetického hľadiska to nie je najpríjemnejšie, Martinu trápi hlavne jedna vec. „Kašlem na to, že to nevyzerá dobre, keby to tak nesvrbelo,” posťažovala sa ďalej vo videu.

O čo ide?