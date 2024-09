Dominika Cibulková ukázala, ako pokračuje s chudnutím a mnohých poriadne prekvapila. Fanúšikom venovala silný odkaz

Vytrvalosť a odhodlanie sú jej silnými stránkami, vďaka ktorým to dotiahla v oblasti športu veľmi ďaleko. Tie isté vlastnosti využíva bývalá tenistka tiež v oblasti chudnutia. Pochválila sa najnovšími fotografiami, ktorými ukázala, ako pokročila v boji s prebytočnými kilami.

Čo odkazuje?

Cesta za zdravším a krajším „ja” vie byť náročná, no nie je to nič, čo by Dominiku Cibulkovú odradilo. Na sociálnej sieti ju sprevádzajú tisícky fanúšikov, ktorých nezabúda pravidelne informovať o svojich úspechoch v chudnutí. Nie div, že ju zahŕňajú komplimentmi, čo nebolo inak ani v poslednom príspevku.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Dominika Cibulkova (@domicibulkova)



„V dnešnej internetovej dobe a v záplave rôznych informácií je ťažké vybrať si správnu cestu k zdravému chudnutiu, keď vám každý druhý radí niečo iné – mne sa to „mojou“ cestou podarilo už 2 x – po každom tehotenstve – a nemenila by som nič, pretože takto vyzerá zdravé chudnutie kamoši,“ uviedla Dominika k sérii fotografií.

Fanúšikovia ju obdivujú

Príspevok sa ihneď stal populárnym. A ako ostatné zverejnené fotografie, aj tieto sú pre mnohých sledovateľov veľkou motiváciou. „Paráda, postavička ako lusk, gratulujem, super výkon,” nešetril chválami jeden fanúšik. „Krásna je naša Domi. Úžasné sebazaprenie, ste príkladom pre každú ženu,” znie v ďalšom komentári. „Tomu sa povie pevná vôľa. Klobúk dole,” neskrývala obdiv ďalšia fanúšička.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Dominika Cibulkova (@domicibulkova)



Dominika sa priznala, že po materstve sa jej telo zmenilo. Tak ako v športe, aj v chudnutí si stanovila určité ciele, za ktorými ide a nevzdáva sa. Pracuje na svojej postave, na Instagrame zdieľa svoje tréningy a jedálniček, vďaka čomu majú možnosť fanúšikovia nazrieť do jej súkromia.