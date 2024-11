Dominika Cibulková prezradila, ako dosiahnuť postavu snov. Jej motivačné slová prišli práve včas pred sviatkami

Ak hľadáte motiváciu, ktorá by vás nakopla a donútila niečo začať so sebou robiť, nájdete ju v bývalej tenistke. Svojim fanúšikom na sociálnej sieti venovala slová, nad ktorými sa každý zamyslí a uvedomí si, že zvládne čokoľvek. Stačí k tomu len jediná vec.

Článok pokračuje pod videom ↓

Dvojnásobná mamička Dominika Cibulková dosiahla úspechy nielen na tenisových kurtoch. Pred vyše rokom si zaumienila, že po pôrodoch popracuje na svojej postave. Slovo dalo slovo, bývalá tenistka sa pustila do chudnutia a teraz si užíva krásne výsledky. Okrem toho, že ručička na váhe ukazuje o 20 kíl menej, taktiež sa jej podaril znížiť obsah vnútorného, resp. viscelárneho tuku, ktorý je veľmi nebezpečný.

Treba vedieť, ako na to

Zdá sa, že Dominike to nedalo a opäť zverejnila do svojich príbehov výsledky chudnutia podľa jedného špeciálneho prístroja. Tentoraz sa podelila tiež o pár viet, ktoré zrejme mnohých donútia k akcii.

„Tým chcem povedať hlavne to, že veľké veci sa nedejú z večera do rána, ani nie sú ľahké, ale neexistuje nič, čo by človek nedokázal, ak niečo naozaj veľmi chce. A že to ide zdravo a správne to vieme. „Len” na to treba vedieť ako,” napísala Dominika do príbehov na Instagrame.

Ako ďalej uviedla, jej výživová poradkyňa „odpadla zo stoličky a povedala, že je na ňu mega pyšná”. Dominika sa netají tým, že na ceste za svojím novým „ja“ využila aj odbornú pomoc.