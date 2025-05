Doma ho volali „budúci pápež“: Bratia Leva XIV. prehovorili o jeho detstve, toto o ňom prezradili

Keď mal Robert Prevost len šesť rokov, sused mu povedal, že raz bude pápežom. Včera sa táto, na prvý pohľad nevinná predpoveď, naplnila. V poradí 267. hlavou katolíckej cirkvi sa stal muž, ktorý vyrastal v americkom Chicagu a už od detstva túžil byť kňazom. Prevost prijal meno Lev XIV. a stal sa vôbec prvým pápežom pochádzajúcim zo Spojených štátov.

Robert Prevost vyrastal ako najmladší z troch bratov na predmestí Chicaga, v meste Dolton. Ako spomína jeho brat John, už odmalička bolo jasné, čím chce byť. „Nikdy o tom nepochyboval. Myslím, že nikdy ani neuvažoval nad inou cestou,“ povedal pre portál ABC News. Ako malý chlapec sa vraj hrával na kňaza, pričom mu doska na žehlenie slúžila ako improvizovaný oltár a miesto oblátky používal sladkosti.

„Je to úplne obyčajný človek,“ hovorí brat

Rodina o ňom hovorí ako o človeku, ktorý sa nikdy neodtrhol od reality. Podľa jeho brata Johna je Robert aj dnes skromný, nenápadný a prirodzene pôsobiaci muž, ktorý má rád bejzbal a stále fandí tímu White Sox. „Nie je to žiadna vzdialená autorita. Je to človek, akého by ste stretli v obchode či v parku. Jednoducho, stále je to náš Rob,“ dodal pre ABC News.

Brat nového pápeža verí, že Lev XIV. pôjde v šľapajach svojho predchodcu. Obaja dlhé roky pôsobili v Latinskej Amerike, František v Argentíne, Prevost v Peru. Tam získali skúsenosti s misiami, prácou pre chudobných a službou tým, ktorí sú na okraji spoločnosti. „Boli si veľmi podobní,“ povedal John.

Doma sme ho volali „náš budúci pápež“

Najstarší z bratov, Louis Prevost, ležal doma na Floride, keď mu manželka zavolala, že z kaplnky vyšiel biely dym. Necítil sa dobre, no okamžite si zapol televízor. Keď v prenose začuli meno „Roberto“, hneď vedel, že ide o jeho brata. „Bol som v šoku. Našťastie som ležal, inak by som asi odpadol. A potom? Začal som po izbe tancovať ako blázon,“ priznal s úsmevom. Hovorí, že v tej chvíli na všetko zabudol a zrazu sa cítil úplne fit.

Podľa Louisa Prevosta bolo zrejmé už v detstve, že jeho brat je výnimočný. Keď sa iní chlapci hrali na policajtov a zlodejov, on si obliekal plachtu a predstieral, že slúži omšu. „Doma sme ho volali „náš budúci pápež“ a po viac než 60 rokoch sa naše vtipy premenili na realitu,“ ukončil najstarší pápežov brat.