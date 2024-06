Dolinková reaguje na kritiku, posilní pracovnú skupinu. Tá bude vyhodnocovať dokumenty WHO

Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) posilní a rozšíri súčasnú medzirezortnú pracovnú skupinu, ktorá bola zriadená po prijatí pôvodných medzinárodných zdravotníckych predpisov, o odborníkov naprieč rezortmi a zainteresovanými skupinami.

Jej úlohou bude vyhodnotiť aktualizované dokumenty, ktoré pripravila WHO. Uviedla to v reakcii na kritiku, že SR sa na júnovom stretnutí členských krajín WHO v Ženeve verbálne disasociovala, teda dištancovala od prijatia balíka revidovaných článkov Medzinárodných zdravotných predpisov. Informoval o tom komunikačný odbor ministerstva zdravotníctva.

