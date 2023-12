Dôležitá veličina na výpočet dôchodku sa od januára mení: Táto kalkulačka vám prezradí, ako to ovplyvní dôchodkovú dávku

V nedávnom období sa s nástupom novej vlády vo veľkom riešila aj problematika dôchodkov. V súčasnosti už vieme, že dôchodky, ktoré budú priznávané od januára budúceho roka, sa budú počítať inak. V rámci vzorca sa zmení aktuálna dôchodková hodnota, informuje portál Finsider.

Aktualizovaná kalkulačka

Ako sa ďalej v článku uvádza, dôchodková hodnota je dôležitá veličina pri výpočte dôchodkov. Od nového roka sa zvyšuje zo súčasných 16,4764 eura na 17,7688 eura. „Dôchodková dávka sa počíta ako násobok počtu odpracovaných rokov, priemerného osobného mzdového bodu a dôchodkovej hodnoty. Na výpočet sa vždy používa aktuálna dôchodková hodnota platná v tom roku, v ktorom budúcemu penzistovi vznikol nárok na výplatu penzie,“ píše Finsider.

Práve z dôvodu zmeny portál aktualizoval aj svoju kalkulačku, ktorá po novom počíta so zvýšením dôchodkovej hodnoty. Čo sa týka samotnej zmeny, vyplýva z nej to, že penzisti by mali do dôchodku odísť radšej v tomto roku, nakoľko tak budú dostávať viac peňazí. „Z porovnania dôchodkovej hodnoty za tento a budúci rok vyplýva, že každý, kto už v súčasnosti spĺňa nárok na odchod do dôchodku, by oň mal požiadať radšej v roku 2023,“ uzatvára Finsider.