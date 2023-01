Dolámaný Jeremy Renner zverejnil prvé video od nehody. Na JIS-ke už vtipkuje so svojou rodinou

Svet pred pár dňami šokovala vážna nehoda obľúbeného amerického herca Jeremyho Rennera, ktorý mal kolíziu so snežným pluhom. Herec je síce stále vo vážnom stave na jednotke intenzívnej starostlivosti, no už mu je lepšie a dokonca zverejnil prvé video.

Na videu vidíme herca, ktorý má očividne stále veľké bolesti, no aj napriek tomu vtipkuje so svojou rodinou. Jeho sestra mu masírovala hlavu, čo si Jeremy zjavne užíval. V príspevku sa taktiež nezabudol poďakovať fanúšikom za podporu.

A “not no great” ICU DAY, turned to amazing spa day with my sis and mama❤️. Thank you sooooo much pic.twitter.com/pvu1aWeEXY

— Jeremy Renner (@JeremyRenner) January 5, 2023