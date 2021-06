Dokážete zmyslami vycítiť niekoho, kto bol zaočkovaný proti Covidu? Ak áno, získate odmenu 130-tisíc eur

Stačí si otvoriť Facebook a možno netreba ani veľmi hľadať a nájdete “zaručene pravdivé” príspevky o tom, ako niektorí ľudia tvrdia, že dokážu vycítiť niekoho, kto bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19. Ak niekoho takého poznáte, pomôžte mu prilepšiť si poriadnym balíkom peňazí. Je totiž skutočne jedinečný a vedci ho chcú spoznať.

Dokážte nadprirodzené schopnosti

Podľa lekárov či vedcov je jednoducho nemožné, aby človek dokázal vycítiť, že niekto bol očkovaný. Napriek tomu, mnohí, najmä anonymne a na internete, budú tvrdiť, že napríklad zmenou svojho zdravotného stavu, či dokonca rôznymi signálmi, dokážu očkovaného človeka rozlíšiť. Údajne očkovaných tiež vidia ako bluetooth zariadenia. Aj preto je tu Paranormálni výzva, ktorú si všimol český portál vtm.zive.cz.

Tú organizuje český klub skeptikov Sisyfos a ponúka až 3 415 000 Kč (približne 134-tisíc eur) pre hocikoho, kto hodnoverne preukáže schopnosť spoznať človeka zaočkovaného proti ochoreniu COVID-19.

Dvojito zaslepený test

Samozrejme, svoju schopnosť musí dokázať pred vedcami v rámci kontrolovaného, dvojito zaslepeného testu. Paranormálna výzva následne v komentári pod článkom uvádza, že ak sa niekto prihlási, vedci zhromaždia 30 očkovaných a 30 neočkovaných ľudí a dotyčná osoba ich bude musieť správne, podľa svojich nadprirodzených schopností, rozdeliť na dve skupiny.

Klub skeptikov Sisyfos založil paranormálnu výzvu už v roku 2014 a bola určená na nájdenie niekoho, kto o sebe tvrdí, že dokáže odhaliť nadprirodzené, či podľa vedcov pre človeka nemožné javy. Ak napríklad o sebe niekto tvrdí, že dokáže vycítiť zapnutú wi-fi či bluetooth, určite by mal klub skeptikov kontaktovať a dokázať to pred vedcami.

Podobné výzvy už niekoľko rokov

Nová paranormálna výzva je tak iba reakciou na súčasnú situáciu a vlnu ľudí, ktorí o sebe tvrdia, že majú jedinečné schopnosti. Klub Sisyfos tvrdí, že od začiatku výzvy sa zatiaľ nikomu nepodarilo dostať priemerné očakávané hodnoty a výhru zatiaľ nikto nezískal. Možno sa im to však teraz podarí. V každom prípade, ten, kto dokáže svojimi zmyslami to, čo ostatní nie, získa skutočne lákavú odmenu. Musí však svoje schopnosti preukázať v dvoch kolách. V prvom musí zdolať pravdepodobnosť náhody 1:1000, v druhom kole musí byť pravdepodobnosť lepšia ako 1:10 000.

Síce sa to zdá ako veľa, pre toho, kto tvrdí, že to naozaj dokáže, by nemal byť problém zdolať ani takúto pravdepodobnosť. Dvojito zaslepeným testom a správnym určením na základe svojich zmyslov potom človek získa nielen vysokú finančnú odmenu od skeptikov, ale aj celosvetovú slávu a uznanie.

Ak sa niekto skutočne odhodlá dokázať svoje jedinečné schopnosti skupine vedcov, stačí napísať mail na [email protected] a po následnom kontaktovaní sa dohodnú detaily experimentu.