Dobrovoľník zo Slovenska má v Mariupole bojovať po boku ruských jednotiek. Internetom sa šíria jeho fotografie

Pokiaľ by šlo skutočne o Slováka, za tento čin mu hrozí niekoľko rokov vo väzení.

Sociálnou sieťou Twitter sa tento víkend prehnali fotografie, na ktorých sa má podľa zdrojov nachádzať Slovák na ruskom fronte, ktorý bojuje spolu s Moskvou v invázii na Ukrajinu.

📷A volunteer from Slovakia in #Mariupol, fighting alongside the Russian forces. #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/RphVQYrzYi

— MilitaryLand.net (@Militarylandnet) June 3, 2022