Dobré správy z Británie: Premiér zverejnil nové informácie o vážnej chorobe kráľa Karola III.

Diagnóza rakoviny u 75-ročného kráľa Karola III. bola stanovená včas. Uviedol to v utorok britský premiér Rishi Sunak, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.

„Našťastie sa to podarilo zachytiť včas a teraz si všetci budú priať, aby dostal potrebnú liečbu a aby sa úplne uzdravil,“ povedal Sunak v rozhovore pre britskú spravodajskú stanicu BBC. „Myslím, že v to všetci dúfame a modlíme sa za to. Ja som s ním, samozrejme, v pravidelnom kontakte a budem s ním komunikovať ako zvyčajne,“ dodal britský premiér.

Podrobuje sa liečbe

Buckinghamský palác v pondelok oznámil, že britskému kráľovi diagnostikovali rakovinu a začal sa podrobovať liečbe. Nespresnil druh rakoviny, údajne však nejde o rakovinu prostaty. Pred týždňom ho prepustili zo súkromnej nemocnice v Londýne, v ktorej absolvoval operáciu v súvislosti so zväčšenou prostatou.

Lekári 75-ročnému kráľovi odporučili, aby na čas liečby odložil svoje verejné vystúpenia. Podľa BBC sa očakáva, že ho zastúpia iní vysokopostavení členovia kráľovskej rodiny. Naďalej sa však bude venovať štátnym záležitostiam zo svojho úradu. Skoré uzdravenie mu zaželali viacerí svetoví lídri.

Karol III. sa stal panovníkom v septembri 2022 po smrti svojej matky Alžbety II. Vo všeobecnosti sa tešil dobrému zdraviu s výnimkou zranení pri hraní póla a lyžovaní.