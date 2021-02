Dobré správy pre fanúšikov Rodiny Addamsovcov. Tim Burton bude režírovať novú Netflix sériu

Nezvyčajnú rodinku vytŕčajúcu z davu si obľúbili milióny divákov po celom svete. Milujú ich deti, ale aj dospelí a sú ako stvorení pre milovníkov hororu, ale aj humoru. V priebehu rokov vznikli nielen filmové, ale aj animované verzie Rodiny Addamsovcov. Tim Burton sa však tentoraz odhodlal na režírovanie Netflix série o Wednesday Addams.

Jednou z najtemnejších postáv Rodiny Addamsovcov je jednoznačne dievčatko menom Wednesday Addams. Práve tá sa stane hlavou postavou zatiaľ 8-dielnej série Wednesday na Netflixe, ktorú si pod taktovku vzal slávny režisér Tim Burton, píše portál LAD Bible.

Séria bude plná záhad a nadprirodzených udalostí, ale aj humorných situácií. Divákov možno prekvapí, že séria sa nebude odohrávať v náladovom addamsovskom dome ale na pôde akadémie Nevermore, kde sa Wednesday rozhodla ísť študovať. U Wednesday sa prejavili nadprirodzené schopnosti a jej úlohou bude čo najskôr ich ovládnuť.

Are you ready for the best Wednesday ever? A Wednesday Addams live action series following the spooky icon’s coming of age is coming to Netflix. And with it, Tim Burton will be making his TV directorial debut! pic.twitter.com/rKQ7oZU645

— NX (@NXOnNetflix) February 17, 2021