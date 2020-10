Známy čierno-biely sitkom Rodina Addamsovcov dostané nové seriálové spracovanie. Pracuje na ňom Tim Burton

Nielen animovaná verzia, ale napokon aj hraná – to je výsledok úspechu Rodiny Addamsovcov, ktorá sa po 3D kreslnej verzii z kín vráti opäť aj na TV obrazovky v hranej podobe. V USA sa schyľuje k veľkolepému návratu slávneho čierno-bieleho sitkomu, avšak v modernejšom šate. A projekt dostal na starosť ten najpovolanejší.

S prekvapivou správou o návrate Rodiny Addamsovcov (The Addams Family) v podobe nového televízneho seriálu prišiel web Deadline.

Podľa všetkého vzniká pod patronátom produkčnej spoločnosti MGM a jeho výkonným producentom a režisérom bude uznávaný tvorca a miláčik morbídna Tim Burton. To by mohlo zabezpečiť, že fanúšikovia Addamsovcov dostanú kvalitný výsledok v podobe čiernej komédie, aká svet seriálov už dlhé roky neatakovala.

Sitkom zo súčasnosti od tvorcov Smallville

Nový seriál sa bude odohrávať v súčasnosti a v centre pozornosti bude stáť malá Wednesday Addamsová. Tá bude komentovať dianie v modernom svete, samozrejme, aj spolu s ďalšími členmi jej „divnej“ rodiny.

O scenáre jednotlivých epizód sa postará dvojica Alfred Gough a Miles Millar. Tí sú známi najmä vďaka úspešnému seriálu Smallville. Koľko nových epizód Rodiny Addamsovcov vznikne a kedy sa začne naplno s produkciou seriálu, zatiaľ známe nie je.

Burton už raz Addamsovcov točiť chcel

Nie je to však prvýkrát, čo sa Burton do projektu o azda najznámejšej televíznej rodinke púšťa. Ešte začiatkom roka 2010 začal pracovať na stop-motion animáku Rodiny Addamsovcov, ktorý sa mal niesť v podobnom duchu ako jeho predchádzajúce práce Mŕtva nevesta (Corpse Bride) či Predvianočná nočná mora (A Nightmare Before Christmas). Po troch rokoch naťahovačiek so štúdiom Illumination Entertainment však napokon boli jeho nápady zamietnuté a produkcia animáku bola stopnutá. Rovnako tiež mal režírovať úspešný celovečerný hraný film v roku 1991. Vtedy sa však radšej rozhodol pre réžiu komiksovky Batman sa vracia (Batman Returns).