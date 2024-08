Dobrá správa pre mnohých Slovákov: Veľká banka zlacnila hypotéky, odborníci hovoria o pozitívnom signáli. Takto to vyzerá

V posledných týždňoch sa na Slovensku často skloňuje obrat na realitnom trhu. Ceny nehnuteľností sa pomaly stabilizujú a dobrým signálom je vždy aj úprava hypotekárnych sadzieb. Dôležitý krok v tomto smere urobila Tatra banka, ktorá zmenila sadzby pri dvoch fixáciách. Informuje o tom portál tvnoviny.sk.

Tatra banka patrí medzi najväčších hráčov pôsobiciach na domácom trhu a jej služby využíva množstvo slovenských klientov. Je preto dobrou správou, že sa rozhodla posunúť sadzby pri hypotékach smerom nadol. Ako z dostupných správ vyplýva, zlacnenie by sa malo týkať dvojročnej (4,39 % p.a.) a trojročnej fixácie (4,19 % p.a.). Zároveň by podľa odborníkov mohlo ísť o impulz, ktorý by mal motivovať aj ďalších poskytovateľov bankových služieb.

„V zmenách úrokových sadzieb môžu v zmysle konkurenčného boja o klienta banku napodobniť aj ďalší poskytovatelia hypoték na našom trhu,“ vyjadril sa na margo noviniek Matej Dobiš, výkonný riaditeľ Finančného kompasu. Zmena by mala byť účinná od štvrtka 8. augusta. Ako ďalej uvádza portál Finsider, takéto zníženie úrokovej sadzby sa pri hypotéke vo výške 100-tisíc eur na 30 rokov odrazí na poklese mesačnej splátky z 506,09 eura na 500,17 eura.

Ešte lepšie to, pochopiteľne, vychádza pri spomínanej trojročnej fixácii, kde by sa pri uvedenej výške hypotéky mesačná splátka znížila až na 488,43 eura.

Slovenské banky inovujú

Dobré správy z bankového sektora sa netýkajú vždy iba hypoték a úrokových sadzieb. Väčšina slovenských bánk sa snaží držať krok s dobou, čoho dôkazom sú aj posledné správy o vylepšení bankomatov. Konkrétne ide o Fio banku, ktorá klientom už dlhšie umožňuje vyberať hotovosť bez použitia bankomatovej karty, teda bezkontaktne za pomoci digitalizovanej karty v ich smartfónoch či inteligentných hodinkách. Teraz ale umožnila hotovosť rovnakým spôsobom nielen vyberať, ale aj vkladať na účet.

„Klienti Fio banky sa odteraz zaobídu bez svojej plastovej karty a kartou v mobile môžu zaplatiť v obchode, vyberať z bankomatu a po novom aj v bankomatoch Fio banky hotovosť vkladať,“ okomentoval novú funkciu obchodný riaditeľ banky Jan Bláha. Na vklad hotovosti na účet je tak potrebné mať vytvorenú digitálnu kartu uloženú v Google Pay, Apple Pay a Garmin Pay. „Verím, že toto je ďalší krok v digitalizácii služieb, ktorá je určená pre klientov a ich komfort,“ dodal Bláha.