Do trezoru, ktorý nás má zachrániť v prípade katastrofy, pribudne novinka. Prispieť môže aj Slovensko

Ikonickú a tajomstvami tak trochu opradenú stavbu na Svalbarde, ktorá je trezorom pre milióny druhov semien rastlín uchovaných pre prípad konca sveta, už poznáme. Úkryt napokon poskytol aj pre maliarske diela. Najnovšie sa ale skupina dobrovoľníkov snaží o vytvorenie unikátneho archívu, ktorý bude do nezničiteľného trezoru uložený taktiež. Ukryť pre budúce generácie v ňom chcú jednu z najcennejších vecí na svete.

Opisujú ho ako jedno z „geopoliticky najzabezpečenejších mieste na svete” a takým veru aj je. Nikto netuší, kde sa trezor na súostroví Svalbard medzi Nórskom a Severným pólom nachádza. Pred zrakmi bežných smrteľníkov je dobre ukrytý vo večnom ľade a ukrýva semená rastlín, ktoré môže ľudstvo v prípade veľkej katastrofy využiť na opätovné vypestovanie. A už nielen tie – uložené sú totiž v tejto nezničiteľnej stavbe aj ďalšie artefakty v digitálnej podobe.

Nezničiteľný úkryt pre hudbu

Podľa webu Billboard ale pracuje spoločnosť Global Music Vault (GMV) na tom, aby sa trezor na Svalbarde stal domovom aj pre to najlepšie a najdôležitejšie, čo od éry existencie ľudstva vzniklo na hudobnom poli. To znamená, že sa v ňom môže v budúcnosti nachádzať všetko od The Beatles až po austrálsku domorodú hudbu.

Potrebu takéhoto úložiska spoločnosť vysvetľuje tým, že sa tieto klenoty môžu v budúcnosti veľmi rýchlo stratiť a je preto potrebné ich niekde uložiť, pretože ani streamovacie služby nebudú existovať večne. Billboard uviedol, že skupina GMV už začala prvotné rokovania so spoločnosťou Piql, ktorá aktuálne Arktický svetový archív spravuje.

Najznámejšie skladby uložené na špeciálnom disku

Trezor na Svalbarde je postavený tak, aby dokázal odolať jadrovým aj elektromagnetickým výbuchom. A ak by aj k niečomu väčšiemu došlo, oceľová konštrukcia by sa zachovala a dokázala by obsah trezoru po celé desaťročia alebo aj dlhšie uchovať a zachrániť všetko, čo je v nej.

Tento trezor už poskytol úkryt nielen pred semenami, ale nachádza sa tu aj špeciálny digitálny film, respektíve disk, na ktorom sú uložené digitálne verzie známych umeleckých diel, výtvarných i literárnych. Najnovšie by tam teda mala pribudnúť aj hudba uložená na novom disku, ktorého životnosť je zhruba 500 rokov.

„Chceme uchovať hudbu, ktorá nás formovala ako ľudí a formovala aj naše národy,“ uviedol Luke Jenkinson, výkonný riaditeľ GMV.

Dostane sa do archívu aj slovenská hudba?

Otázkou však zostáva, aká hudba by sa do tohto archívu mala dostať a kto rozhodne o tom, čo bude definované ako „dobrá hudba“. Spoločnosť Elire, ktorá na tomto projekte participuje, už vraj vyzvala Medzinárodnú hudobnú radu (International Music Council), aby vytvorila globálny výbor, ktorý zoznam hudobných diel na uchovanie vytvorí. Spoločne tak majú rozhodnúť o najcennejších a najobľúbenejších hudobných nahrávkach, aké kedy vznikli.

Samozrejme, svoje k zostaveniu hudobných diel bude môcť povedať aj verejnosť. V hre je hlasovanie obyvateľov celého sveta o skladbách, ktoré by sa v nezničiteľnom archíve mohli ocitnúť. GMV verí, že prvé nahrávky by sa mohli v archíve uložiť už budúci rok, začať sa má s folklórnymi skladbami národov celého sveta. Či sa doň dostane aj niečo zo Slovenska, je v tejto chvíli otázne. Vyvstáva tiež otázka, či okrem folklóru máme byť na čo hrdí.