V Nórsku vznikol nový trezor, ktorý nás má zachrániť pred katastrofou. Ukrýva však len jednu vec

Prostredníctvom Twitteru ich však verejnosť upozornila na to, že v trezore chýba niečo veľmi dôležité, a to táto sladkosť. Spoločnosť vyrábajúca Oreo preto okamžite zareagovala a vytvorila nový trezor.



Trezor zachráni obľúbenú sladkosť

Mnohí z nás si bez niečoho sladkého nedokážu predstaviť deň. Predstavte si však, že na Zem dopadne asteroid a spustoší takmer všetko naokolo. Akýmsi zázrakom niekoľko ľudí túto katastrofu prežilo a medzi nimi aj vy. Pomyslíte si, že znova začnete vďaka semienkam, ktoré boli uložené vo svalbardskom trezore. Predstavte si však tú radosť, keď zistíte, že hneď vedľa je ďalší trezor, v ktorom nie sú len semienka rastlín, ale aj obľúbenú sladkosť Oreo, píše web Unilad.

You’re looking at The Global OREO Vault, an asteroid-proof facility in Svalbard, Norway protecting OREO cookies from asteroid 2018VP1. Learn more at https://t.co/FWMRHalnM4#OREOVault pic.twitter.com/I2jEVpsXTT — OREO Cookie (@Oreo) October 23, 2020

Samozrejme, je nepravdepodobné, že by v blízkej budúcnosti Zem naozaj zasiahol asteroid, vedci by nás na niečo také mali s dostatočným predstihom upozorniť. Nie je však možné predvídať všetky udalosti, nemôžeme tak vedieť, či v budúcnosti Zem skutočne nezasiahne katastrofa, po ktorej bude trezor jedinou záchranou ľudstva. Ako vlastne nápad dať vytvoriť Oreo trezor vznikol? Ako informuje portál Unilad, vďačíme za to starostlivej užívateľke Twitteru Olivii Gordonovej. Tá sa na Twitteri pýtala, kto zachráni v prípade pohromy Oreo.

O osud Orea sa už nemusíte obávať

Olivia reagovala na udalosť, ktorú astronómovia nedávno prostredníctvom Twitteru komentovali, v blízkosti Zeme sa totiž ocitol 2. novembra asteroid s názvom 2018VP1. Spoločnosť, ktorá má výrobu známej sladkosti na starosti, sa myšlienky okamžite ujala. Vzniklo dokonca aj PR video, v ktorom spoločnosť informuje o vytvorení tzv. Oreo trezoru, v ktorom je sladkosť uchovaná. Tvorcovia mysleli dokonca aj na to, že Oreo chutí najlepšie s mliekom, v trezore teda iste bude aj dostatok mlieka v práškovej forme.

Aj keď sa Oreo tak skoro nepokazí a na poličke zrejme vydrží v nezmenenom stave aj desiatky rokov, v Oreo trezore tvorcovia nechali preventívne aj recept. Generácie po katastrofe si tak budú môcť túto lahôdku dokonca aj vyrobiť. Chceli by ste tento trezor navštíviť? Oreo s humorom podotklo, že ho neprehliadnete, je to ten hneď vedľa svalbardského trezoru na semienka.

Na prvý pohľad pôsobí video ako zvláštny vtip, no trezor naozaj existuje. Nájdete ho podľa nasledovných súradníc: 78°08’58.1″N, 16°01’59.7″E, informuje portál Design You Trust. Ak by sa chcel do trezoru niekto dostať skôr, ako skutočne nastane katastrofa, nebude to také jednoduché. V každom prípade, je dobré vedieť, že v prípade katastrofy, ktorá by ohrozilo ľudstvo, je Oreo v bezpečí.