Do stredy náš čaká idylka, potom príde zmena v počasí: Ochladí sa, prídu búrky a dážď

Na Slovensko mieri zmena počasia. Tá ovplyvní prvú polovicu tohto týždňa, informuje portál iMeteo. Na naše územie sa nasúva tlaková výš, ktorá prinesie pokojné letné počasie.

Článok pokračuje pod videom ↓

„Od severozápadu sa nad naše územie začína nasúvať tlaková výš. Jej stred sa aktuálne nachádza nad Nemeckom a v priebehu nasledujúcich dní sa postupne presunie cez Českú republiku nad Slovensko, kde sa jej stred bude nachádzať v stredu. Následne sa táto tlaková výš bude presúvať ďalej smerom k juhovýchodu,“ píše portál.

„Tlaková výš prinesie na naše územie stabilné slnečné počasie. Od pondelka nás čaká slnečné počasie bez zrážok a s minimom oblačnosti, a tak by to malo byť až do stredy. Denné teploty by mali byť nižšie, a to v dôsledku prevládajúceho severozápadného prúdenia. Od pondelka do stredy sa maximálne teploty pri slnečnom počasí dostanú na +24 až +30 °C,“ vysvetľuje.

Zmena nastane vo štvrtok

„K zmene počasia by v našej oblasti malo dôjsť najskôr vo štvrtok. Od severozápadu sa k nášmu regiónu začne približovať studený front. Prvé búrky sa na krajnom západe môžu vyskytnúť vo štvrtok večer, no ich riziko je pomerne nízke. Tá hlavná vlna búrok bude zatiaľ zostávať nad Rakúskom a nad Českom,“ píše portál vo svojej predpovedi.

„Už v piatok a následne v sobotu by sa cez naše územie mal dostávať studený front, ktorý prinesie vlnu búrok, dažďa a ochladenia,“ dodáva.