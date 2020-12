Do ľudí na pešej zóne v nemeckom meste Trier vrazilo auto. Hlásia zranených aj mŕtvych

Dvaja ľudia zomreli a najmenej desať utrpelo zranenia v nemeckom meste Trier, kde do chodcov na pešej zóne v utorok popoludní vrazilo auto. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na tamojšiu políciu s tým, že vodič terénneho automobilu bol zadržaný.

O najmenej dvoch obetiach a desiatich zranených hovoril podľa stanice SWR aj starosta Trieru Wolfram Leibe, podľa ktorého šofér vozidla konal v amoku. Miestna polícia na Twitteri takisto potvrdila, že sú mŕtvi a viacero zranených osôb.

Germany: At least 2 dead, 10 injured after car crashes into pedestrians in #Trier pic.twitter.com/diU9HW5Wze

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) December 1, 2020