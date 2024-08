Do kín prichádza nový slovenský film, ktorý nemohol byť viac aktuálnejší

Svojou kampaňou aktívne reaguje na nečakaný návrh nového stavebného zákona, ktorým práve v tomto momente Ministerstvo dopravy oslabuje ochranu prírody a možnosti verejnosti zapájať sa do výstavby.

Vtáčnik režisérky Evy Križkovej preniká do života obyvateľov jednej bratislavskej štvrte a skúma premenu historického vinohradu na územie intenzívne ovplyvnené predátorským prístupom developerov. A práve teraz hrozí, že to čo sa stalo na Vtáčniku sa tak stane realitou nás všetkých, našich domovov.

V auguste tohto roka do medzirezortného pripomienkovania prišiel nový stavebný zákon, ktorý by mal úplne nahradiť zatiaľ neúčinný zákon o výstavbe z roku 2022. Kým na tzv. „Holého zákone“ mnohým expertom ako aj ekologickým aktivistom prekážal jeho pro-developerský charakter a eliminácia priebežnej občianskej participácie, v novom zákone aktuálne predloženom Ministerstvom dopravy SR dominuje viac optika developerov ako ochrany životného prostredia.

Expertka Ivana Figuli z Via Iuris k tejto legislatíve uvádza: “Moderný stavebný zákon musí byť v dobe klimatickej krízy a bezprecedentnej straty biodiverzity citlivý predovšetkým k životnému prostrediu. Znakom modernej legislatívy je aj to, aby obyvateľom dávala možnosť svoje životné prostredie aktívne chrániť. Návrh ministerstva dopravy je však v oboch týchto otázkach absolútne nedostatočný. Verejnosť úplne stratí dosah na stavby, ktoré nebudú predmetom EIA, no stále môžu byť zásadné pre životné prostredie v mieste jej bydliska.”.

Režisérka filmu k príbehu Vtáčniku uvádza: „Na Vtáčniku som žila od detstva, od začiatku 80. rokov. Koncom 90. rokov sa táto pôvodne prírodná oblasť začala meniť na nekonečnú stavbu. Krásne výhľady z prvých lukratívnych bytov sa rýchlo s nárastom budov zmenili na náhľady do kuchýň a obývacích izieb s nárastom budov. Sľúbené tiché miesto odznieva už roky ruchom na stavenisku. Rozrastajúce sa moderné sídlisko sa väčšinou stavalo nelegálne alebo s povoleniami získanými nečestným spôsobom. Takto sa vytrácajú bratislavské vinice, ničí sa životné prostredie, a divoká zver stráca svoj domov.“

Film Vtáčnik tak ukazuje divákom v slovenských kinách to, aké môže mať zle regulovaná výstavba závažné dopady na ich životy a životné prostredie. Experti z Via Iuris uvádzajú, že: “Podľa návrhu nového stavebného zákona obyvatelia miest nebudú môcť pripomienkovať stavby a stavebné zámery, ktoré sa dotýkajú verejného priestoru a životného prostredia. Napríklad pri výstavbe alebo revitalizácii parku v meste nebudú mať ľudia žiadnu možnosť zapojiť sa a svojimi pripomienkami ovplyvniť to, čo sa bude stavať na verejnom priestore pod ich oknami. Je dokonca možné, že sa o tejto výstavbe ani včas nedozvedia. Návrh zákona neumožňuje, aby sa vyjadrovali v konaní, nazerali do spisu a dávali odvolanie proti rozhodnutiu. Mestá tak budú môcť formovať verejný priestor – stavať či rúbať stromy bez akejkoľvek diskusie so svojimi obyvateľmi.”

Od 90. rokov sa situácia postupne zlepšovala a zaviedli sa rôzne nástroje z oblasti ochrany prírody ako aj participácie, ktoré v zásade dobre fungovali. Avšak namiesto toho, aby sa v legislatíve podporilo a zefektívnilo to, čo roky praxe vybudovali v oblasti ochrany tzv. prvkov územného systému ekologickej stability (ktorá zahŕňa aj ochranu mestskej biodiverzity) a participácie občanov, dochádza novým stavebným zákonom k likvidácii ochrany prvkov územného systému ekologickej stability ako verejného záujmu, ktorý sa pôvodne premietal ako princíp do legislatívy. Taktiež sa v novej legislatíve okliešťujú možnosti, rozsah a efektívnosť zapojenia sa do rozhodovania zo strany verejnosti. Dokonca sa zhoršuje aj prístup k informáciám.

Tím filmu Vtáčnik sa spojili s expertkami a expertmi zo Svetového fondu na ochranu prírody (WWF Slovensko) a Via Iuris začali pripravovať aktivity na otvorenie aktívneho dialógu s parlamentnými politikmi ale aj dotknutým prostredím.

Film Vtáčnik chce okrem silného príbehu priniesť slovenským divákom aj kampaň za zmenu, ktorej hlavným cieľom je podpora ochrany mestskej biodiverzity. Kampaň za zmenu predstavuje súbor aktivít, ktoré budú sprevádzať film v slovenskej distribúcii ako napr.:

premietania filmu s odbornými diskusiami pre rôzne špecializované skupiny ako sú záhradkári, úradníci, developeri, a pod.

Príprava a distribúcia série podcastov s témou verejného priestoru s rôznymi odborníkmi a zainteresovanými stranami

Organizovanie Slávnosti na Vtáčniku pre všetkých obyvateľov štvrte s cieľom vzájomného spoznávania sa, pozerania filmu, hrania hier a stretnutia s miestnymi autoritami s potenciálom vytvoriť z takéhoto stretávania tradíciu

Spolupráca s odbornou verejnosťou na vytvorení zoznamu opatrení, ktoré môže developer realizovať na svojom projekte, tak aby jeho zásah do územia bol zelenší.

Práve prebieha aj crowdfundingová kampaň na podporu projektu a jeho kampane za pozitívnu zmenu: https://donio.sk/vtacnik

