Do kín prichádza film o slovenskej hokejovej legende. Rozpútal diskusiu o budúcnosti nášho hokeja

2. júla v Košiciach a 7. júla v Bratislave uviedli tvorcovia filmu spolu s hlavnými protagonistami Lacom Nagyom a Jonášom Pahulim do kín mimoriadny filmový projekt s názvom HoKEjový sen. Peknú myšlienku a svojho bývalého spoluhráča či kamaráta „Maďara“ prišli na premiéry podporiť aj najväčšie osobnosti slovenského hokeja.

V Košiciach si film pozrel napríklad Rastislav Staňa, Tomáš Jurčo, Jiří Bicek, Christián Jaroš či Peter Bartoš. Na bratislavskú premiéru zavítal Ľubomír Višňovský, Rastislav Pavlikovský, Martin Bakoš, Adam Liška, Michal Čajkovský a ďalší. Význam dokumentárneho filmu HoKEjový sen pre slovenský šport ako taký podčiarkla aj účasť Danky Bartekovej, členky Medzinárodného olympijského výboru a našej najlepšej športovej strelkyne.

Diváci odchádzali zo sál plní dojmov a pozitívnych emócií. Laco Nagy si zaspomínal na emotívny záver svojej kariéry, ďalším legendám film pripomenul ich hokejové začiatky.

HoKEjový sen zachytáva unikátnu atmosféru majstrovstiev sveta 2019 v Košiciach, ktoré boli v istom zmysle zlomové nielen pre slovenský hokej, ale aj pre dvoch hlavných hrdinov filmu – hviezdneho Ladislava Nagya a 9-ročného začínajúceho hokejistu Jonáša Pahuliho. Pre Laca znamenal košický šampionát rozlúčku s úspešnou a bohatou kariérou, pre malého Jonáša to bol prvý živý kontakt s najlepším svetovým hokejom. Jonáš Pahuli symbolizuje desaťtisíce mladých fanúšikov a budúcich hokejistov, ktorí vďaka domácim majstrovstvám dostali impulz a motiváciu do budúcnosti. A práve to je hlavnou myšlienkou filmu – vzbudiť záujem o šport u ďalších detí a ich rodičov, aby nám tu raz vyrástli noví „nagyovia“, ktorí vrátia slovenský hokej späť na stratené pozície.

Režisér Marek Vaňous a autor námetu Dominik Križ chcú svojím filmom otvoriť na najvyšších miestach diskusiu o budúcnosti slovenského hokeja. Zameriavajú sa najmä na myšlienku, ako využiť impulz majstrovstiev sveta na „naštartovanie“ mladej generácie. Diskusia sa má začať už pri samotných projekciách a na tento účel sa rozhodli tvorcovia spolu s filmovou distribučnou spoločnosťou BONTONFILM zorganizovať najväčšiu filmovú promo tour v slovenskej histórii. Od 2. 7. 2020 cestujú tvorcovia filmu po celom Slovensku a na špeciálnych projekciách odpovedajú spolu s hokejovými odborníkmi na otázky divákov. Viac informácií o filme a promo tour nájdete na webovej stránke www.hokejovysen.sk.

