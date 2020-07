Nakrúcanie seriálu Pán prsteňov sa po korone opäť začne. Čo zatiaľ o novom spracovaní kultového fantasy vieme?

Viaceré kvôli koronavírusovej pandémii stopnuté filmové a seriálové produkcie sa postupne opäť obnovujú a rovnako je to aj v prípade jedného z azda najočakávanejších projektov 21. storočia. Spoločnosť Amazon už o niekoľko dní opäť odletí na Nový Zéland a začne s nakrúcaním seriálovej adaptácie slávneho príbehu z pera J. R. R. Tolkiena.

Produkčný tím chystaného seriálu Pán prsteňov (The Lord of The Rings) už čoskoro odletí na Nový Zéland, kde začne s prípravou a nakrúcaním prvých dvoch epizód. Novozélandské Ministerstvo obchodu, inovácií a zamestnanosti štábu udelilo výnimku a môže sem pricestovať nakrúcať, informuje web Stuff.

Tvorcov čaká karanténa a prísne podmienky

Štáb bude pracovať na prvých dvoch epizódach chystaného seriálového Pána prsteňov, ktorých režisérom bude J. A. Bayona (známy réžiou snímok ako Jurský svet: Zánik ríše, Sirotinec či Volanie netvora: Príbeh života). Tvorcovia pritom začali s nakrúcaním už začiatkom februára, no dlho sa na Zélande neohriali. Kvôli vypuknutiu celosvetovej pandémie boli nútení produkciu prerušiť na dobu neurčitú. A vzhľadom na 3-mesačné oneskorenie, sa zrejme posunie aj plánovaná premiéra prvej série chystaného seriálu. Tá je naplánovaná niekedy na rok 2021.

Samotné nakrúcanie úvodných dvoch epizód sa ale nezaobíde bez prísnych hygienických a bezpečnostných opatrení. Iba s ich dodržiavaním je filmárom umožnené vstúpiť na územie krajiny. Štáb čaká po prílete aj dvojtýždňová karanténa. Tú musel absolvovať aj štáb filmu Avatar 2, ktorý taktiež na území Nového Zélandu vzniká.

Najdrahší seriál v dejinách

Čo sa týka samotného seriálového Pána prsteňov, tak ten má byť najdrahším seriálovým projektom v dejinách kinematografie. Spoločnosť Amazon, na ktorej streamovacej službe Prime Video bude očakávaná novinka uvedená, získala filmové práva ešte v roku 2017 a zaplatila za ne 250 miliónov dolárov. Vzniknúť by malo celkovo 5 sérií, ktoré budú spoločnosť stáť zhruba 1 miliardu dolárov, oficiálne objednané sú zatiaľ dve.

Seriálový Pán prsteňov nemá byť novou adaptáciou slávnej fantasy knižnej trilógie, ale vyrozpráva celkom nové príbehy. Odohrávať sa bude v Druhom veku Stredozeme a pred udalosťami filmového Pána prsteňov, ktorého na plátna kín pretavil režisér Peter Jackson.

Veľa o tom, čo nás všetko v seriálovom projekte čaká, sa nevie. Už dávnejšie však riaditeľka Amazon Studios Jennifer Salke potvrdila, že niektoré postavy známe z troch filmov i kníh, uvidíme v mladších verziách aj v seriáli.

Známe aj menej zvučné mená Hollywoodu

Hlavných hrdinov seriálu napokon stvárnia známe, ale aj menej zvučnejšie mená filmového a televízneho sveta. V Pánovi prsteňov uvidíme napríklad Markellu Kavenagh, Maxima Bladryho (známy zo seriálov Rome, Skins či Years and Years), Josepha Mawlea (objavil sa v Game of Thrones či v krimi Ripper Street a The Tunnel), Emu Horvath, Morfydda Clarka (hral v seriáloch Patrick Melrsoe, His Dark Materials či Dracula), Roberta Aramayoa (Game of Thrones, Mindhunter) a mnoho ďalších.

Casting pritom tvoria prevažne menej známe mená. Amazon sa pri výbere inšpiroval taktikou, ktorú zvolila aj stanica HBO pri produkcii slávneho seriálu Hra o tróny. Tam tvorcovia taktiež do hlavných úloh obsadili prevažne menej známe mená, z ktorých sa následne stali žiadané esá filmového priemyslu. Samozrejme, sekundovať im budú aj známejšie hviezdy, v menších či hosťujúcich úlohách.

Pán prsteňov na Amazone vychádza z tvorcovskej dielne dvojice Patrick McKay a John D. Payne, ktorá sa preslávila prácou na treťom pokračovaní remaku Star Trek. O scenár sa okrem nich dvoch postarajú aj ďalšie nemálo ostrieľané mená televíznej scenáristiky – Bryan Cogman (pracoval na Game of Thrones), Helen Shang (pracovala na 13 Reasons Why či novodobom Hawaii 5.0), ďalej Gennifer Hutchinson (pracovala na seriáloch Breaking Bad a Bettr Call Saul) či Justin Dobel, ktorý pracoval napríklad na seriálcoh Stranger Things či Fringe.