Dnes v noci sledujte oblohu, na Slnku došlo k erupcii: Polárna žiara bude zrejme opäť viditeľná aj u nás

Polárna žiara sa nad naším územím naposledy objavila ešte v máji a fotografie tohto nádherného úkazu zaplavili sociálne siete. Podobná udalosť by sa mohla odohrať aj dnes, informuje Petr Horálek z Fyzikálneho ústavu v Opave.

„Na Slnku v posledných dňoch došlo k niekoľkým erupciám, pri ktorých boli uvoľnené plazmatické oblaky mieriace čiastočne aj k Zemi. Séria týchto po sebe nasledujúcich erupcií by mohla zvýšiť geomagnetickú aktivitu na úroveň búrok G2-G3. S takými búrkami sú opäť spojené možné polárne žiary pozorovateľné z nášho územia,“ informuje Horálek.

Objaviť sa môže aj v najbližších dňoch

Prvá vlna by k nám mohla doraziť v priebehu dneška, no, žiaľ, ešte pred západom slnka. Geomagnetická aktivita však môže podľa predpovedí zotrvať až do nočných hodín a Slováci by preto mohli opäť zahliadnuť polárnu žiaru. Búrky na našej najbližšej hviezde navyše ďalej pokračujú a nie je teda vylúčené, že polárna žiara sa na našej nočnej oblohe objaví aj v najbližších dňoch. Predpokladať takéto javy je ale mimoriadne náročné a môže sa stať, že to nevyjde.

Polárna žiara sa môže objaviť napríklad len na niekoľko desiatok minút a je preto dôležité sledovať aurárne monitory, ktoré ju môžu v predstihu predpovedať. „Pre najlepšie pozorovacie podmienky sa odporúča nájsť miesto mimo mestských svetiel, kde bude obloha tmavšia a lepšia viditeľnosť. Aj počasie by mohlo priať tejto vzácnej udalosti,“ odporúča iMeteo.