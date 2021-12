Dnes si dajte pozor na partnerské hádky: 11. december je dňom, kedy stroskotá najviac vzťahov

Koniec roka je obdobím, kedy mnohí z nás bilancujú a hodnotia mesiace, ktoré sú za nimi. Ba čo viac, mnohí sa posledných pár dní starého roka dokonca snažia zbaviť zlozvykov, ktoré si so sebou do toho nového rozhodne nechcú brať. Ako však najnovšie potvrdil výskum, týka sa to aj vzťahov. Mnohé z nich končia práve v tento deň.

Dnešný deň – teda 11. december – by ste mali byť obzvlášť opatrní, pokiaľ ide o partnerské hádky. Môžu totiž dosiahnuť kritickú hranicu, ktorá bude mať za dôsledok koniec vášho vzťahu. Ako zistila nedávna analýza správ na sociálnej sieti Facebook, práve v tento deň sa veľa zo vzťahov skončilo rozchodom, píše portál LAD Bible.

Môžu za to vianočné sviatky

Dôvody rozchodov, sú pritom rôznorodé. Mnohí ľudia sa rozhodnú ukončiť vzťah v predvianočnom období napríklad kvôli tomu, že nechcú tráviť sviatočné voľno s niekým, koho vlastne nemajú radi, no napríklad aj preto, že nechcú svojho partnera blízkej rodine či priateľom ešte predstaviť.

Ako ale vysvetlila psychologička a odborníčka na vzťahy Dorree Lynnová pre portál ABC News, ktorý LAD Bible citoval, môže to byť aj o tom, že veľa ľudí má problém s výberom vhodného darčeka pre osobu, ktorú veľmi dobre nepozná. Toto sa, samozrejme, týka najmä vzťahov, ktoré netrvajú dlho. Lynnová to odvôdnila tým, že pre mnohých je obdarovanie niekoho intímnou vecou. Ľudia podľa nej majú strach, pretože nechcú na toho druhého vyvíjať tlak, no na druhej strane sa nechcú cítiť ako hlupáci, ktorí niečo dajú, no nič nedostanú naspäť, prípadne dostanú oveľa menej, ako dali oni.

Radšej rozchod ako rodinkárčenie

Portál LAD Bible tiež uvádza aj výsledky dávnejšieho výskumu, v ktorom odborníci na vzťahy zistili, že až 71 % žien a 56 % mužov, by sa radšej so svojím čerstvým partnerom rozišlo, než aby ho predstavili svojej rodine na Vianoce.

Zaujímavé sú aj tvrdenia, že najlepšie je vzťah ukončiť ešte pred 6. decembrom, pretože dni po tomto dátume sú bližšie k sviatkom, čo môže viesť k pokazeniu osobnej pohody. Nehovoriac o tom, že po 6. decembri je rozchod podľa mnohých tvrdou ranou aj pre toho druhého.

Napokon nová a anonymná analýza súkromných správ odoslaných cez Facebook (výskumníci nemali o osobách zapojených do výskumu žiadne osobné údaje) ale potvrdila, že mnoho vzťahov končí práve 11. decembra.