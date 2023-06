Dnes je Žltý deň: Je najšťastnejším dňom v roku, tu je dôvod, ktorý ste si možno ani neuvedomili

Kto by sa netešil z blížiacich sa prázdnin. To však podľa odborníkov nie je to jediné, čo prispieva k tomu, že je dnešok považovaný za ten najšťastnejší deň v roku. Prečo je práve dnešok taký špeciálny?

Najšťastnejší deň roka sa podľa webu Nation World News každoročne oslavuje 20. júna. Deň známy ako Žltý deň je veľmi šťastným dátumom, pretože znamená príchod leta, blížiaci sa začiatok prázdnin a oddych od hektickej rutiny zvyšku roka. Je opakom Modrého pondelka, ktorý je odborníkmi považovaný za najsmutnejší deň v roku.

Prečo práve 20. jún?

Najšťastnejší deň v roku je známy ako Žltý deň preto, lebo žltá farba symbolizuje pozitivitu, zábavu, radosť, slnko, kreativitu a inteligenciu. Hoci v niektorých oblastiach či krajinách môže mať žltá farba negatívny význam, vo všeobecnosti je táto farba symbolom šťastia, spokojnosti a bohatstva.

Radosť z 20. júna spočíva aj v tom, že v lete trávime viac času vonku. Robíme viac aktivít v prírode a viac sa socializujeme. K zlepšeniu nálady prispievajú aj dlhšie dni, dobré počasie a blížiace sa dovolenky. Slnečné počasie podporuje podľa webu Lifestyle produkciu kortizolu, ale aj serotonínu, vďaka čomu sme taktiež spokojnejší. Užívajte si teda dnešok plnými dúškami.