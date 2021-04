Dnes je Svetový deň zdravia. Čo všetko viete o tom najcennejšom, čo v živote máme?

Hovorí sa, že zdravie je to najcennejšie, čo v živote máme. A je to skutočne aj pravda. Môžete byť neuveriteľne bohatý, no ak nevyliečiteľne ochoriete, peniaze vám nepomôžu. Zdravie si preto treba vážiť a je dobré si jeho význam aj pripomínať. Preto existuje aj Svetový deň zdravia, ktorý pripadá na 7. apríla.

V nadväznosti na tento deň sme si pre vás pripravili všeobecný kvíz o zdraví, ktorý sa týka dejín medicíny, poskytovania prvej pomoci, štatistikám zdravia a tiež aj samotnému Svetovému dňu zdravia.