Dlhy a nevyplatené mzdy: Známa kuriérska spoločnosť definitívne krachuje, šokovala však novými hospodárskymi výsledkami

Ešte v novembri minulého roka sme vás informovali o tom, že kuriérska spoločnosť 123Kuriér pozastavuje svoju činnosť. Podľa oficiálnych správ nebola schopná zabezpečiť poskytnutie svojich služieb riadneho a bezpečného doručenia zásielok. Stalo sa tak len pár dní po tom, čo ohlásila stiahnutie z českého trhu. Ako teraz uvádza Denník N, spoločnosť v súčasnosti definitívne krachuje.

Firma k 23. novembru 2023 uzavrela všetky depá, pozastavila teda výdaj a príjem akýchkoľvek zásielok na ich doručenie a dočasne pozastavila aj prijímanie akýchkoľvek nových objednávok.

„Tieto zásadné opatrenia považujeme za celkom zjavne nevyhnutné, nakoľko sú nateraz jedinou reálnou možnosťou, ako za daného stavu predísť vzniku nových a zamedziť narastaniu už vzniknutých škôd na dennej báze, a to tak na strane našich objednávateľov, ako aj na strane našej spoločnosti,“ znelo stanovisko spoločnosti.

Na oravskú logistickú firmu sa začali valiť negatívne recenzie, no ako informoval Denník N, išlo iba o špičku ľadovca. Problémom boli nedoručované zásielky, ktoré vytvárali škodu aj e-shopom, pričom k balíkom sa nedostali ani koncoví klienti. Podľa dostupných správ sa navyše k výplatam nedostali ani zamestnanci spoločnosti a celú vec začala prešetrovať aj polícia. Jeden z majiteľov dokonca skončil v máji tohto roka za krádež vo väzbe.

Definitívnou bodkou za celým príbehom by mal byť konkurz, do ktorého firma 123Kuriér spadla koncom júla. Podľa dostupných zdrojov spoločnosť doteraz pohľadávky veriteľov ignorovala a rozpredaju majetku sa môže vyhnúť iba tým, že svoje dlhy vyplatí, prípadne požiada súd o ochranu. Určiť reálnu finálnu dlžnú sumu je v tomto bode náročné, no logistická firma okrem zamestnancov dlží peniaze aj e-shopom a štátu.

Mnohých ľudí preto šokovali zverejnené hospodárske výsledky, podľa ktorých je firma za rok 2023 v zisku takmer 6 miliónov eur. „Pôvod zisku je však veľmi zahmlený. Nepochádza z bežnej prevádzky firmy, ale z jej ostatných výnosov z hospodárskej činnosti vo výške až 17 miliónov eur. Účtovníctvo podniku však ich pôvod nijako nekonkretizuje,“ špecifikuje Denník N.