Divákov Farmy šokovalo rozhodnutie jednej z farmárok. Niečo také od nej rozhodne nečakali a nechápu, čo sa stalo

Finále Farmy sa blíži a diváci netrpezlivo sledujú, či sa doň dopracujú ich favoriti. Naposledy totiž vypadol jeden z nich a ľudia boli sklamaní, že sa Adam neprebojoval do finále ďalšej série Farmy.

Od začiatku bolo na Farme vidieť viacero spojenectiev, pričom viaceré dvojice mali uzatvorené tajné dohody pre prípad, že by jeden z nich vypadol. Napríklad, Noro nechal svoju mincu Karolíne a Peťo zas sľúbil Stanke, že ak by vypadol, nechal by jej všetky svoje mince. Hoci Klára a Lucy zdanlivo žiadnu takúto dohodu nemali, diváci ostali zaskočení jej rozhodnutím.

Nechápu, prečo sa tak rozhodla

Nie je to tak dávno, čo sme vás v článku informovali o tom, že Klára a Lucy si zachovali priateľstvo aj po skončení šou a Lucy poslala Kláre milý odkaz. Písala jej, že niekedy je jedna skutočná osoba, ktorá ťa miluje a na ktorej ti naozaj záleží, viac ako falošní kamaráti, odkazujúc tak na situáciu, kedy sa proti Kláre všetci farmári sprisahali, no Lucy naďalej stála po jej boku.

O to viac ľudí šokovalo, keď Klára po vypadnutí spravila nečakané rozhodnutie.

Klára a Adam po vypadnutí dostali dôležitú úlohu. V liste na rozlúčku totiž nemali zvoliť farmára týždňa, ale dostali od Mareka Fašianga do rúk diamanty, ktoré sú prakticky polovičnou vstupenkou do finále a je len na nich, komu ich darujú. Všetci diváci pritom očakávali, že Klára dá ten svoj Lucy. Prišiel však šok, keď Klára vyslovila meno Hoku.

Hoci Lucy povedala, že sa na Kláru pre jej rozhodnutie nehnevá a dokonca povedala, že je rada, že sa takto rozhodla, keďže tak majú výhodu tí, čo na Farme pracovali najviac, diváci to vidia inak.

„Tak aspoň bolo vidieť, aká bola Klára vypočítavá a hrala sa na kamarátku s Lucy. Keby bola skutočná kamarátka, ta dá diamant Lucy! Chudák Lucy si vždy vyberá také svine a to som sa Kláry vždy zastávala. Ale týmto dosť klesla!“ poslala Kláre drsný odkaz diváčka v komentároch.

„Ja nechápem, prečo Klára dala diamant Hoku a nie Lucy, keď boli také kamošky… úprimne si myslím, že jej to muselo byť ľúto,“ pridala sa ďalšia.