Prekvapivé slová Lucy z Farmy: Nedávno posielala farmárom ostré odkazy, teraz šokovala vyznaním

Na Farme už neostáva veľa farmárov a ich čísla sa opäť preriedili po tom, ako vypadla Lenka. Matúš s Kajou tak prišli o členku svojho tímu, zatiaľ čo diváci sa tešia, keďže vraj teraz na Farme skončia intrigy. Stále však na Farme existuje viacero silných spojenectiev, ktoré sa v nasledujúcich dňoch preveria.

Nie je to tak dávno, ako Lucy prezradila Peťovi pravdu o súboji, ktorý bol ďalším z tajných plánov farmárov, za čo sa na ňu Karolína oborila a vykričala jej, že nemá prezrádzať tajné dohody iným ľuďom. Lucy tým ukázala, že nemá problém baviť sa o veciach pred všetkými a nepatrí k tým, ktorí by naschvál zatajovali informácie. To, že si neberie servítku pred ústa, sa navyše ukázalo aj po dotočení tejto šou.

Naposledy sme vás informovali o tom, že Lucy už toho mala dosť a po tom, ako z pohodlia domova sledovala epizódy Farmy a dozvedala sa, čo všetko sa tam dialo, rozhodla sa neostať ticho a vyjadrila sa k správaniu farmárov.

„Ľudia na FARME prekročili moje dno… A to som si myslela, že povahy báb z Ruže už neprekoná NIČ,“ napísala Lucy bez okolkov do svojho príbehu, porovnávajúc súťažiacich v týchto dvoch šou. Nebol to pritom jediný ostrý odkaz, ktorý farmárom poslala, keďže dodala: „Neviem, kde táto spoločnosť smeruje. Ja sa stále držím toho „ako sa správaš TY k druhému, tak sa bude správať aj ON/ONA k tebe“. Na FARME to očividne neplatí.“

Napriek tomu je na Farme jedna osoba, ktorá Lucy prirástla k srdcu.

Dojímavé vyznanie