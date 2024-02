Divákom prekáža detská relácia na RTVS. Niektorí ju odsudzujú, lebo ju moderuje potetovaný youtuber s nalakovanými nechtami

Verejnoprávny Rozhlas a televízia Slovenska od januára tohto roku programovú štruktúru Jednotky obohatil o novú reláciu určenú detskému divákovi. Vzdelávací program ale na seba po pár odvysielaných častiach strháva pozornosť neprajníkov z radov dospelých divákov. Prekáža im moderátor 8-minútovej relácie.

Projekt Superveda vysiela RTVS na Jednotke raz týždenne počas soboty v rámci ranného bloku, ktorý je vyskladaný z programov určených detskému divákovi. Relácia, ktorej sprievodcom je známy youtuber Peter „Explo“ Altof, si dáva za cieľ odpovedať na nudné vedecké otázky humorným a hravým spôsobom, pričom jej súčasťou sú aj rôzne pokusy a experimenty. Novinka by sa dala prirovnať k niekdajšej relácii Objavy Majstra N s už zosnulým hercom a zabávačom Jozefom Nodžákom, ktorý v postave bláznivého vedca a kráľa detí debutoval v projekte Crn Crn. Práve Majster N svojím humorom a netypickým podaním rôznych experimentov vychoval jednu celú generáciu. Superveda sa viac-menej snaží o to isté.

Problémové tetovania

Novinka z dielne RTVS vzniká v spolupráci s produkčnou spoločnosťou B Production a Nadáciou ESET a kým je jedna skupina rodičov, ktorých deti Superveda zaujala, druhej skupine sa nepozdáva. Dôvodom je moderátor relácie, youtuber Peter Altof, ktorého všetci poznajú pod pseudonymom Expl0ited alebo Explo.

Vlna nevôle zo strany niektorých divákov sa strhla pre jeho výzor, čo dali vedieť pod jedným z propagačných videí na sociálnej sieti Facebook, kde ho RTVS zverejnila. Diváci kritizujú, že Explo svojimi tetovaniami a nalakovanými nechtami dáva zlý príklad deťom, pre ktoré je relácie určená. Objavili sa aj názory, že RTVS by mala reláciu okamžite stiahnuť, pretože ide o propagandu.

„To čo je? Takto má vyzerať, nazvime to, moderátor??? Tetovanie, nechty namaľované. Toto sa dáva ako vzor toho, čo má decko pozerať v televízii? Hnus,“ napísal pod video nahnevaný divák Michal. Nebol však jediný, komu výstredný Explo prekáža.

Pre výzor ho nazvali feťákom

Daniel napísal, že ako občan Slovenskej republiky žiada zastaviť takéto programy. „Youtuber potetovaný s nalakovanými nechtami ide robiť „supervedu“ pre deti! Bez vzdelania, ale s výzorom feťáka!“ uviedol. Altofa tiež označil za podporovateľa a propagátora hnutia Progresívne Slovensko a pýta sa, kto ho tam dosadil a koľko stojí produkcia jednej časti relácie.

Pohoršená zostala aj diváčka Zuzana, ktorej tiež prekáža, že potetovaný muž s nalakovanými nechtami má byť vzorom pre deti. „Gratulujem. Svet ide do sra*iek,“ napísala. Všetko len preto, že má na tele tetovania.

Medzi neprajnými komentármi nespokojných divákov sa ale objavili aj takí, ktorí chvália zameranie relácie a výber jej moderátora im neprekáža. Expla sa dokonca aj zastali, keďže je nielen pre nich nepochopiteľné, ako môže byť problémom to, keď má niekto tetovanie. Ťažkú hlavu si z komentárov nerobí ani samotný Explo, ktorého negatívne reakcie prekvapili, keďže od divákov dostáva najmä pozitívnu spätnú väznu.

„Show má úžasné ohlasy. Boli sme prekvapení, koľko veľa nám chodí mailov s pokusmi od divákov. Deti sú nadšené a riešia fyzikálne a chemické javy a nie banality ako dospelí na facebooku. Možno by nám mohli ísť príkladom,“ uviedol Altof pre portál interez.sk. Ako doplnil, v pláne je aj druhá séria, na ktorú sa malí diváci a aj ich rodičia už môžu začať tešiť. Všetky doposiaľ odvysielané diely Supervedy nájdete nielen v archíve RTVS, ale aj na špeciálnom profile na YouTube.

Potetovaný človek nie je zlý

Je smutné, že určitá skupina Slovákov musí neustále kritizovať a poukazovať na banality, robiť problém tam, kde v skutočnosti nie je a snažiť sa tak rozoštvávať a rozdeľovať spoločnosť. Nezmyselnú a neopodstatnenú kritiku niektorých komentujúcich ale pekne zotreli aj pozitívne komentáre rodičov, ktorí Supervedu sledujú so svojimi deťmi a Expla sa zastali.

„Aj môj muž je potetovaný a občas má aj nalakované nechty a hrá sa na princeznú, keď si to dcéra želá a je to skvelý otec a myslím si, že aj skvelý vzor pre deti,“ napísala Dominika a hejterom odkázala, že by sa mali radšej zamyslieť nad tým, či sú oni dobrým vzorom pre svoje deti s takýmto primitívnym zmýšľaním. Diváčka Mirka dodala, že jej 5-ročného syna absolútne nezaujíma, či má alebo nemá Explo tetovania, alebo nalakované nechty, podstatné sú pokusy.

Vyzerá to teda tak, že niektorej skupine Slovákov prekáža aj tá najmenšia výstrednosť. Zabúdajú pritom, že výstredný výzor mávali moderátori – a dá sa sem pokojne zaradiť aj Majster N či Peter Marcin prezlečený za pani Máriu – aj v minulosti a nikomu to neprekážalo. V tej dobe ale nemal každý priestor slobodne vyjadriť svoj podivný názor na sociálnych sieťach a anonymne tak hejtovať všetkých a všetko.