Diváci poukázali na nespravodlivosť v šou Bez servítky. Nepáči sa im nová zostava a majú na to dobrý dôvod

Aj tento týždeň sa diváci môžu tešiť na nové epizódy obľúbenej kulinárskej relácie, v ktorej proti sebe súperí pätica súťažiacich. V šou sa už vystriedali rôzni adepti na výhru – od známych osobností, cez úplných amatérov, ktorí varili prvýkrát, až po profesionálov, ktorých jedlá by sa dali prirovnať k majstrovským dielam.

Minulý týždeň súťažili profesionálni kuchári spolu s cukrárkou. Martin Maňas sa konečne dočkal výhry, amatérsky kuchár Pablo sa hravo vyrovnal súperom a Marek Mezei opäť ukázal, že má varenie v malíčku a nepohrdne ani klasikou, ako je zahusťovanie omáčok múkou. Po tomto týždni ostrieľaných profíkov však prichádza taký, ktorý divákom nie je práve po chuti.

Poukazujú na neférovosť

Tento týždeň bude popri štvorici amatérskych kuchárov súťažiť aj Zuzana Sabolová. Ak vám jej meno nič nehovorí, tvár rozhodne spoznáte. Kedysi totiž bola porotkyňou v relácii Moja mama varí lepšie ako tvoja. Viacerí diváci si preto myslia, že bude mať ako profesionálka neférovú výhodu oproti jej súperom.

„Budem sa opakovať, ale už je to vrcholne nespravodlivé. Ako môžu profesionálnu kuchárku (Zuzu) s 18-ročnými skúsenosťami v gastre dať variť spolu s kuchármi amatérmi? Nemám proti nej absolútne nič, ale podľa mňa je to tak. Môžeme uhádnuť bez problémov, kto to vyhrá,“ konštatuje divák v komentároch.

„Ja už dopredu viem, kto bude víťazom!“ píše ďalší. „Bože, zas to isté, to sa už nedá pozerať,“ odkazuje tretia, na čo iný divák zareagoval: „A hlavne preto, že dajú spolu variť profesionálnu kuchárku s amatérmi.“

Našli sa však aj takí, ktorí sa naopak na tohtotýždňové varenie tešia, a to práve vďaka účinkovaniu Sabolovej. Jeden z komentárov napríklad znel: „Teším sa veľmi a hlavne na porotkyňu.“