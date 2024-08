Diváci Dunaja, k vašim službám si myslia, že poznajú odpoveď na jednu z nevyriešených zápletiek. Takýto bude osud obľúbenej postavy

Dobový seriál Dunaj, k vašim službám sa už budúci týždeň vráti na televízne obrazovky. Diváci tak dostanú odpovede na nezodpovedané otázky, ktoré im ostali po skončení šiestej série. Dovtedy však majú čas na to, prísť so svojimi vlastnými teóriami.

Záver šiestej série priniesol niekoľko otvorených koncov. Diváci nevedia, či je Ludwig v poriadku, čo teraz budú robiť Eva s Dávidom, či Ernest zistí, že vyhral lotériu a hlavne, netušia, či prežije Peter. Ten bol totiž v poslednej epizóde postrelený a z posledných síl došiel domov, aby videl svojho práve narodeného syna. Potom však padol na zem a vypukla panika.

Zomrie, alebo nie?

Diváci sa o siedmej sérii zatiaľ nedozvedeli veľa informácií. Viacero hercov prehovorilo o svojich postavách, no nik neprezradil nič konkrétne. Filip Šebesta prezradil, že jeho postava Laca Koptíka dostane viac priestoru a diváci uvidia viac z jeho príbehu, Martin Mňahončák prezradil, že Viliam bude musieť naďalej ostať súčasťou gardy a Ady Hajdu povedal, že jeho postava Ernesta sa bude učiť byť dedkom.

Najviac divákov však čaká na odpoveď na jednu jedinú otázku: „Prežije Peter?“ Názory divákov sa líšia, pričom mnohí tvrdia, že poznajú odpoveď a argumentujú v komentároch.

„Nemyslím si, že zomrie, skôr by som tipovala, čo sa týka upútavky, že je to vo chvíli, kedy ho vzali do nemocnice, kde bojuje o život a Klára nemôže byť pri ňom, tak len doma zúfalo dúfa, že to prežije,“ vyjadrila svoju teóriu jedna diváčka. S týmto názorom súhlasí aj ďalšia: „Podľa mňa nezomrie, len upútavka je tak dramaticky zostrihaná, aby sme boli v napätí a určite sa vrátili k seriálu 27. augusta.“

„Z ukážky to tak vyzerá, ale podľa mňa presne to chcú, aby sme si mysleli,“ pridala sa k tomuto názoru tretia.