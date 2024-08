Neuveríte, aký bude osud obľúbenej postavy zo seriálu Dunaj, k vašim službám. Herec prezradil tento zaujímavý detail

Nie je to tak dávno, čo skončila šiesta séria Dunaja, k vašim službám a zanechala viacero príbehov otvorených. Medzi nimi aj príbeh Ernesta, ktorého v poslednej epizóde zaujímali len dve veci – jeho nenarodený vnuk a výhra v lotérii.

Článok pokračuje pod videom ↓

V poslednej epizóde šiestej série Dunaja, k vašim službám začala Klára nečakane rodiť. Ernest, ktorého stvárnil Ady Hajdu, preto rýchlo zabudol na žrebovanie lotérie a chudák tak zatiaľ nevie, že výherný žreb mal celý čas v ruke on. Oveľa viac ho však zaujímal jeho jediný vnuk, ktorý sa našťastie narodil zdravý a bez akýchkoľvek komplikácií. Teraz však prichádza tá náročnejšia časť.

Čo čaká Ernesta

Ernesta Almásyho čakajú v siedmej sérii nové povinnosti. Stal sa totiž dedkom a bude oporou nielen pre svoju dcéru, ale tiež vnuka. Z ukážky k prvým epizódam navyše vyplýva, že Petrov osud nakoniec nebol šťastný a či zomrie, alebo bude bojovať o život v nemocnici, jedno je isté – Ernest bude musieť byť otcom i dedkom na plný úväzok.

Ady Hajdu teraz pre portál Markíza.sk prezradil, čo môžu diváci od jeho postavy v novej sérii očakávať. „Tak v tej dramatickej situácii, v ktorej sa vlastne celý Dunaj odohráva, tak ja som ten, kto to zľahčuje… ten príbeh… a diváci sa majú zase na čo tešiť, lebo nesiem tam pozitívnu náladu, pozitívne správy, učím sa byť dedkom. To sú všetko pozitívne veci. Čiže v rodine zostávam. Zatiaľ som neumrel, žijem. Niektorí umierajú…“ vysvetlil Hajdu a z jeho odpovedí by sa dalo vyčítať, že Peter naozaj zomrie a pozitívnou správou, ktorú Ernest prinesie, bude práve výhra v lotérii.

Herec navyše povedal, že jeho postava rozveseľuje a obšťastňuje ostatné, a to je podľa neho podstatné. Na otázku, či bude Ernest pomáhať svojej dcére Kláre pri výchove malého Filipa, sa však herec vyjadril neurčito. „Toto zatiaľ neviem,“ odpovedal Hajdu.