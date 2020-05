Disney s prerábkami svojich animákov nekončí. Pripraví hraného Herkula, film dostanú na starosť režiséri Avengers

Štúdio Disney bude aj naďalej pokračovať s hranými prerábkami svojich slávnych animovaných filmov. Po tom, čo sa hranej podoby dočkal Leví kráľ, Kniha džungle, Kráska a zviera a mnohé ďalšie, uvidíme v novej verzii aj hit z roku 1997 – Hercules. Projekt dostanú na starosť skúsení tvorcovia, vďaka čomu na seba takmer okamžite po ohlásení strhol nemalú pozornosť.

Hraný Hercules je ešte len v prípravnej fáze, nie je hotový ani scenár, no už teraz vieme, že pôjde o jeden z fanúšikmi ostro sledovaných projektov. Ako totiž informoval web The Hollywood Reporter, o scenár sa postará Dave Callaham, ktorý napísal aj plánovanú marvelovku Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, no a produkciu budú mať na starosť nemenej slávne mená, a síce bratia Russovci. Tí sa preslávili najmä vďaka filmom Avengers: Infinity War a Avengers: Endgame.

Keďže je Hercules zatiaľ len v prípravnej fáze, nie je známe okrem týchto mien už žiadne iné. Známe nie je ani to, kedy sa hotové dielo má dostať do kín.

Problémový animák

Pôvodný animák sa dostal do kín v roku 1997 a bol tradičnou disneyovkou – teda okrem pôsobivej animácie a pútavého príbehu inšpirovaného známou gréckou legendou o Herkulovi, obsahoval aj množstvo piesn. Vzhľadom na to, že aj predchádzajúce hrané remaky išli takmer vždy podľa pôvodných animovaných predlôh, je dosť možné, že sa dočkáme identického príbehu avšak so živými hercami a množstvami špeciálnych efektov.

Dúfať už len treba, že produkciu hraného filmu nebudú sprevádzať problémy ako jeho animovaného súrodenca. Ten totiž, kým sa dostal do kín a dielo sa dokončilo, musel sa scenár niekoľkokrát prepisovať. Aj z tohto dôvodu má animák z roku 1997 mená až 18 scenáristov.

Remakov bude ešte viac

Zatiaľ poslednými hranými projektmi, ktoré vychádzajú z animovaných predlôh boli filmy Leví kráľ (The Lion King), Aladdin, pokračovanie Maleficent, Dumbo od Tima Burtona či Lady a Trump, ktorý vznikol na streamovaciu platformu Disney+.

Tento rok by sme mali vidieť hranú podobu Mulan, ktorej premiéra však bola odložená z pôvodného marcového termínu na leto. Či ju však skutočne v kinách 23. júla 2020 uvidíme, je ťažké predpovedať.

Hercules však nie je jediným chystaným projektom do budúcna. O rok by sme sa mali dočkať snímky Cruella a zatiaľ neboli stanované dátumy premiér ďalších filmov ako Peter Pan & Wendy, The Little Mermaid, Snehulienka a sedem trpaslíkov (Snow White and the Seven Dwarfs), Pinocchio, Bambi a ďalších.