Dievčatko bolo 18 rokov držané a znásilňované: S únoscom porodila dve deti, žili v stane na dvore, nikto im nepomohol

Za jedným z najhrozivejších únosov stál krutý manželský pár, ktorý sa rozhodol brutálne zneužívať iba 11-ročné dievča. To nemalo potuchy o tom, čo je sex alebo tehotenstvo, napriek tomu ich muselo zažívať proti svojej vôli. Sama bola dieťaťom a už sa stala mamou dvoch dcér.

Príbeh únosu Jaycee Dugard znie ako najhrozivejšia nočná mora, ktorá môže človeka, v tomto prípade dokonca iba dieťa, postihnúť. Kým k činu došlo, viedla úplne normálny život a nič nenasvedčovalo tomu, že práve ona by sa mohla stať obeťou psychopatov.

Celým menom Jaycee Lee Dugard sa narodila 3. mája 1980. Pred dňom, ktorý poznačil celý jej život, bývala so svojou milujúcou mamou a nevlastným otcom v Kalifornii. Život v mestečku South Lake Tahoe sa javil byť pokojný a bezproblémový, práve preto sa sem presťahovali a Jaycee mohla bez obáv chodiť na autobus do a zo školy bez sprievodu dospelých blízkych.

Únos počas dňa pred očami otčima aj spolužiakov

Inak to nebolo ani 10. júna 1991. V tom čase mala Jaycee 11 rokov a bola úplne obyčajnou školáčkou. Keď odchádzala v to ráno z domu, jej mama už bola v práci a nevlastný otec Carl Probyn pracoval v garáži. Na tom nebolo nič zvláštne, keďže nepovažovali cestu k zastávke školského autobusu za nebezpečnú.

Opak bol však pravdou a jej únos sa odohral neďaleko jej domova, dokonca priamo pred očami Carla, ktorý z diaľky náhodou uvidel celé hrozivé sekundy. Na ceste pri Jaycee zastalo neznáme auto, v ktorom sedel manželský pár. Pristavili sa pri dievčatku a Jaycee si myslela, že sa jej chcú iba opýtať na cestu.

Obeťou šialeného manželského páru

Vodič ju však ochromil paralyzérom a naložil do auta. Keď to Carl videl, okamžite sa rozhodol zasiahnuť a páchateľov dobehnúť na bicykli. Nestačil im, netušil však, že malú Jaycee už neuvidí celých ďalších 18 rokov. Zalarmoval vyšetrovateľov a začalo veľké pátranie. Bolo však neúspešné a podozrivým sa stal aj on sám.

Pravými únoscami boli Phillip Garrido s manželkou Nancy. Jaycee odviedli ku sebe domov, kde žila v stane na dvore. Iróniou je, že ich dom nebol na samotke a teda dvor mal svojich susedov. Jaycee bola vyzlečená donaha a spútaná putami. Aby sa o útek ani nepokúsila, Phillip a Nancy sa jej vyhrážali krvilačným psom, ktorého mali vycvičiť na to, aby jej v prípade neposlušnosti ublížil.

Nevedela čo je sex, pravidelne bola znásilňovaná

To však ešte nebolo ani zďaleka to najhoršie, čo nasledujúce roky na Jaycee čakalo. Svoje prvé znásilnenie zažila hneď v prvý deň svojho únosu, v sprche, kam ju Phillip zaviedol. Dievčatko vôbec nemalo poňatia o tom, čo je sexuálny akt alebo znásilnenie. Dokonca nevedela ani nič o mužskej a ženskej fyziológii a predtým nikdy nevidela vyzlečeného muža.

Jaycee nedostávala poriadne varené jedlo, potrebu musela vykonávať do vedra, ktoré jej pridelili. Zostala úplne odstrihnutá od sveta, bez akéhokoľvek ďalšieho vzdelávania, bez kontaktu s kýmkoľvek okrem pedofilnej dvojice.

Keď mala 13, otehotnela

Znásilňovanie malého dievčatka sa stalo pravidelnou aktivitou. Dokonca vyústilo až k tehotenstvu v jej 13 rokoch. V rozhovore pre ABC News neskôr uviedla, že v tomto období nemala žiadne poňatia o sexe alebo tehotenstve. Uvedomovala si iba, že priberá, netušila však prečo. Dokonca si ani nevedela spojiť sex s tehotenstvom. Prvýkrát dostala varené jedlo od svojich únoscov vo chvíli, keď jej oznámili, že je pravdepodobne tehotná.

Pôrod prebiehal, samozrejme, bez lekárskej asistencie. Jaycee mala strach a bolesti, aké nikdy nezažila. Keď však priviedla svoju dcéru na svet, nevnímala túto udalosť negatívne, práve naopak. Rozhodla sa pri nej stáť a to aj napriek tomu, že sama bola iba dieťaťom. Nebola už v tomto zajatí konečne sama a mala ďalší dôvod na to bojovať.

Žiadne vzdelanie ani lekárske kontroly

Druhý pôrod absolvovala vo svojich 17 rokoch. Svoje dcéry sa rozhodla naučiť všetko, čo vedela. Nebolo toho však veľa, keďže pred únosom navštevovala iba piatu triedu na základnej škole. Počas týchto 18 rokov ona ani jej dve dcéry nikdy neabsolvovali lekársku prehliadku.

Aby nevzbudili v okolí podozrenie, Phillip prikázal Jaycee, aby svoje dcéry považovala za sestry. Na oko by s tým problém nebol, keďže medzi dievčatami nebol veľký vekový rozdiel. Mala ich však dokonca učiť k tomu, aby mamu oslovovali Nancy.

Únosca znásilnil ženy aj v minulosti, pustili ho na slobodu

Phillip už bol v minulosti trestne stíhaný za dve znásilnenia, v jednom prípade sa dostal dokonca do väzenia. Nedá sa teda povedať, že by bol bezproblémovým a nedalo sa očakávať, že nespácha ďalšie ohavné činy.

Napriek tomu, že mal sedieť vo väzení dlhé desiatky rokov, už po jedenástich bol podmienečne prepustený na slobodu a tým začalo najväčšie peklo v živote malej Jaycee. Bol náboženským fanatikom, často počul rôzne hlasy zo stien a dokonca mal vynájsť prístroj, ktorým dokázal sprostredkovať Božie posolstvá.

Zlyhala polícia?

Kým si Jaycee prechádzala peklom, jej mama po nej nikdy neprestala pátrať. Ako je možné, že ju vyšetrovatelia nenašli, dnes zostáva iba v rovine domnienok. Najmenej dvakrát bola polícia v dome Phillipa a Nancy, na zadný dvor sa však nikdy nepozreli. K jej únosu navyše došlo na mieste, kde v minulosti páchal Phillip znásilnenia, takže sa tieto udalosti mohli jednoducho spojiť. Dokonca jeden zo susedov nahlásil polícii, že na jeho dvore žijú v stanoch deti.

Či išlo o zlyhanie zo strany vyšetrovacích orgánov alebo skutočne nemohli urobiť viac, už necháme na vašom posúdení. Treba dodať, že dvor strážil 6 metrov vysoký plot, vysoké stromy a plachta. Hlavné vybudované obydlie, v ktorom Jaycee roky žila, bolo zvukotesné. Napriek tomu viackrát chýbalo iba málo k tomu, aby bola Jaycee nájdená.

Na slobodu sa dostala až po 18 rokoch

K oslobodeniu Jaycee napokon viedla obyčajná náhoda. K rozlúšteniu prípadu došlo 24. augusta 2009, kedy Phillip aj s malými dievčatkami vstúpil do areálu Kalifornskej univerzity, kde mal záujem usporiadať náboženskú akciu. Manažérka mu povedala, aby sa vrátil nasledujúci deň a zároveň zalarmovala políciu na preverenie jeho osoby.

Keďže bol sexuálnym delikventom bez vlastných potomkov, utiahnuté dievčatká v jeho blízkosti vzbudzovali podozrenie. Napokon došlo k jeho zatknutiu a k identifikácii dievčat. Počas výsluchu sa Phillip sám priznal k únosu Jaycee.

Jaycee sa dostala z rúk únoscov vo svojich 29 rokoch, jej dcéry mali v tomto čase už 11 a 15 rokov. Zdravotne boli na tom napriek všetkému v poriadku, ich psychiku však tento zážitok musel nepochybne poznačiť.

Manželia odsúdení na doživotie

Phillip Garrido bol v roku 2011 odsúdený na doživotie s možnosťou podmienečného prepustenia o 431 rokov. Nancy dostala rovnako trest doživotia za mrežami s možným prepustením o 36 na podmienku. Vzhľadom na ich vysoký vek je isté, že sa na slobodu už nedostanú.

“Je mi zle z predstavy sexuálneho vykorisťovania a brutálneho zneužívania, ktoré kvôli vám musela moja dcéra znášať. Ste stelesnením hnusu a žiadne väzenie ani smrť neočistia vaše duše,” adresovala páchateľom mama Jaycee, ktorá sa nevzdala a celých 18 rokov verila, že sa s ňou raz znova stretne.

Jej príbeh dáva nádej aj ostatným

Jaycee Dugard svoj príbeh rozpovedala svetu prostredníctvom autobiografickej knihy s názvom Ukradnutý život. Opísala v nej, ako bola spočiatku úplne obyčajným dievčaťom, ako ani počas toho najhoršieho neprestala myslieť na mamu, ktorú neustále milovala, ale aj celú 18-ročnú nočnú moru, z ktorej sa jej napokon podarilo dostať.

Dokonca kritizovala systém, ktorý ju nedokázal skôr dostať zo zajatia, aj keď bol viackrát neuveriteľne blízko. Za toto štátne zlyhanie jej napokon bolo vyplatených 20 miliónov dolárov.

Pre magazín The Denver Post po desiatich rokoch od svojho vyslobodenia prezradila, že jej dcéry už navštevujú vysokú školu a ona sa snaží pomáhať ďalším ľuďom, ktorí prežili to, čo ona a jej rodina. Okrem toho je nádejou pre rodičov a ľudí, ktorí kvôli únosu prišli o svojich blízkych a dáva im vieru v to, že tam niekde sú a napokon sa znova stretnú.