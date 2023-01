Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava

Dostala nelichotivú prezývku „Ťavie dievča“ a verejnosť platila za to, aby sa na nej mohla zabávať. Stala sa súčasťou cirkusových predstavení, kde účinkovali ľudia s postihnutiami alebo deformáciami — zdroje zábavy. Niektorí uverili, že je napoly ťava a zarábala veľké peniaze. No ona chcela získať vzdelanie a zmeniť svoj život. Preto sa rozhodla, napriek svojmu ťažkému údelu, žiť normálne. Postihlo ju však množstvo nešťastia.

V článku sa dozviete aj: kvôli čomu mala kolená ohnuté do opačnej strany;

prečo začala chodiť po štyroch;

ako dostala škaredú prezývku „Ťavie dievča“;

aké obrovské peniaze zarábala kvôli svojmu vzhľadu „čudáčky“;

prečo sa rozhodla zmeniť svoj život;

aké ďalšie tragédie ju postihli;

čo ju pripravilo predčasne o život.

Chodila po štyroch

Ella Harper sa narodila 5. januára 1870 v meste Hendersonville v Severnej Karolíne, uvádza All That’s Interesting. Jej otec bol farmár a mama žena v domácnosti, ktorá sa starala o päť detí. Hovorí sa, že Ella prišla na svet s dvojčaťom, ktoré ale zomrelo. Podľa dostupných informácií boli ostatní jej súrodenci zdravotne v poriadku a netrpeli žiadnym postihnutím.

Už od narodenia Elly ale bolo zrejmé, že to nebude mať v živote ľahké. Sužoval ju stav, ktorý bol spôsobený zriedkavou vrodenou vadou kolenného kĺbu nazývanou „genu recurvatum“, čo vo voľnom preklade znamená „koleno ohýbajúce sa dozadu“, píše Medical Bag.

Ako ukazujú aj zachované fotografie dievčaťa, mala problémy pri státí na nohách alebo pri chôdzi. Ella však napriek tomu našla spôsob, ako sa pohybovať. Dala na sa na štyri a ako vysvetľuje History Daily, takto jej chôdza išla jednoduchšie a bola rýchlejšia.

Avšak stála za vznikom prezývky, ktorá je s Ellou spojená aj po rokoch, a vôbec nie je lichotivá. Preslávila sa ako „Ťavie dievča“ (The Camel Girl) a dnes ju mnohí poznajú práve takto.

Stala sa atrakciou v cirkuse

V čase, kedy žila, v spoločnosti nebolo miesto pre ľudí s postihnutiami, aké mala aj Ella. Boli totiž považovaní skôr za zdroj primitívnej zábavy, než ako plnohodnotné ľudské bytosti, ktorým patrí úcta a rešpekt. A ako ukazujú viaceré príklady z histórie, stávali sa preto cirkusovými atrakciami.

Spomeňme napríklad Franka, ktorý sa narodil s parazitickým dvojčaťom a mal dva penisy a tri nohy, Slonieho muža s obvodom hlavy 91 centimetrov alebo Živú kostru — muža, ktorý začal záhadne chudnúť aj keď jedol a v dospelosti vážil len 19 kilogramov.

Spája ich to, že medicína ešte nepoznala odpovede na ich stav a nedokázala im pomôcť. A takýto osud postihol aj Ťavie dievča Ellu. Mala len 12 rokov, keď si ju všimol jeden z cirkusov a dostala sa do predstavení, takzvaných freak Show, kde boli vystavovaní ľudia, ktorí sa svojím vzhľadom vymykali tomu, čo spoločnosť nazývala „normálnym“.

Mesačne zarábala desiatky tisíc

The Human Marvels vysvetľuje, že sa z nej stala hviezda. Cirkus ju predával ako „najúžasnejšieho čudáka“. Na vystúpeniach sa objavovala napríklad v spoločnosti ťavy, podľa ktorej aj nesie svoju prezývku. Dokonca si niektorí naozaj mysleli, že je spolovice ťava a v tomto presvedčení z predstavení odchádzali.

Ľudia platili za to, aby sa na nej mohli zabávať . Ella svojho času zarobila za týždeň 200 dolárov, čo by v prepočte na dnes znamenalo cez 6 300 dolárov. Ak to prepočítame na našu menu, vyjde nám 5 829 eur týždenne. Na mesiac to vychádza cez 23-tisíc eur. Išlo teda o mimoriadne slušný zárobok, avšak za cenu zosmiešňovania a ponižovania. Ukázalo sa, že Ella chce s cirkusom skončiť.