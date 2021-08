Deťom a seniorom začali doručovať občianske preukazy bez fotky. Na tieto činnosti ich môžu využívať

Slovenská pošta začala doručovať občianske preukazy bez podoby tváre. Doručovanie sa týka osôb starších ako 65 rokov a mladších ako 15 rokov, ktoré nemajú občiansky preukaz s elektronickým čipom. Slúžiť budú na prístup k záznamom elektronickej zdravotnej knižky (eZdravie). TASR o tom informovali z tlačového odboru kancelárie ministra vnútra.

“Občiansky preukaz bez podoby tváre začne v blízkej budúcnosti slúžiť ako autentifikačný prostriedok na prístup k záznamom elektronickej zdravotnej knižky občana (eZdravie) v ambulancii lekára či v lekárni. Nie je teda možné používať ho napríklad ako cestovný doklad,” spresnili s tým, že rezort vnútra tieto doklady vydáva a zasiela na adresu trvalého pobytu občana bezplatne.

Vyzerá takmer ako klasický občiansky

“Je vizuálne identický so štandardným občianskym preukazom, avšak neobsahuje všetky identifikačné údaje osoby (fotografiu a podpis držiteľa),” doplnili. Ak doručovateľ nezastihne občana na adrese trvalého bydliska, v poštovej schránke zanechá oznámenie o uložení zásielky na najbližšej pošte. “Doklad neprevzatý v odbernej lehote na pošte si budete môcť prevziať na oddelení dokladov OR PZ podľa miesta vášho trvalého pobytu,” zdôraznili.

Takýto preukaz sa automaticky vydáva pri narodení občana, pri udelení štátneho občianstva SR osobe do 15 rokov a pri prihlásení občana mladšieho ako 15 rokov na trvalý pobyt na území SR. “Pre osoby do 15 rokov bude mať platnosť 15 rokov, respektíve do vydania štandardného občianskeho preukazu s fotografiou pri dovŕšení 15 rokov veku,” spresnili.

Pre osoby staršie ako 65 rokov občiansky preukaz bez podoby tváre je vydávaný s platnosťou tiež na 15 rokov. “Ak však občan starší ako 65 rokov požiada o vydanie štandardného občianskeho preukazu s čipom, doklad bez podoby tváre odovzdá pri jeho prevzatí,” ozrejmili. Odhadujú, že bude potrebné vydať elektronické doklady pre približne 900 000 občanov do 15 rokov a pre 400 000 občanov starších ako 65 rokov.