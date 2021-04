Deti už nebudú musieť pľuť do pohárika. Nová vyhláška im od štvrtka dovolí vojsť do školy bez testu

Od štvrtka sa umožňuje vstup žiakov bez testu do škôl a školských zariadení. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.

“Umožňuje sa vstup žiakov druhého stupňa základnej školy, strednej školy alebo poslucháčov jazykovej školy bez testu do škôl a školských zariadení, ako aj na prijímacie pohovory na vysokú školu,” spresnil Marek Eliáš, hovorca ÚVZ.

Oprava z TASR: Učitelia budú od 29. apríla v režime ako ostatní zamestnanci, teda podľa COVID automatu, informoval ÚVZ s tým, že doteraz bol pre nich povinný najviac sedem dní starý test bez ohľadu na farbu okresu. Výnimka sa na nich nevzťahuje.

Ostatné osoby majú rovnaké obmedzenia, ako pri ostatných zariadeniach

Úrad verejného zdravotníctva tak počúvol rady odborníkov, ktoré odporúčali zrušiť testovanie na školách. Zákaz vstupu nariadil úrad, aby sa v školských priestoroch zachovala bezpečnosť a ochrana žiakov i zamestnancov. Do školského priestoru počíta aj vonkajšie priestranstvo.

Zákaz vstupu má rovnaké podmienky, aké dostali ostatné zariadenia. Nevzťahuje sa napríklad na osoby s negatívnym testom nie starším ako 7 dní, osoby zaočkované prvou dávkou vektorovej vakcíny štyri týždne po vakcinácii či druhou dávkou mRNA vakcíny, od ktorej ulynulo viac ako 14 dní. Celé znenie vyhlášky si môžete pozrieť na tomto odkaze.

Vyhláška sa týka všetkých okresov, ktoré nie sú v štvrtom stupni

Slovensko bude mať od pondelka 3. mája desať bordových a 60 červených okresov. V bordových okresoch sú otvorené materské školy, prvý stupeň a ôsmy a deviaty ročník základných škôl, špeciálne školy, stredné zdravotnícke školy či končiace ročníky stredných škôl. Otvorené sú poradne a základné umelecké školy pre individuálnu prácu so žiakom.

V rámci červených okresov je navyše otvorený celý druhý stupeň ZŠ a prvé štyri ročníky na osemročných gymnáziách. Ministerstvo školstva v tejto súvislosti ubezpečuje rodičov, že školy sú na návrat žiakov pripravené a od augusta je spustený aj efektívny výstražný systém „školský semafor“ či rýchle intervenčné testovanie.

Opatrenie sa týka okresov, ktoré nie sú zaradené uznesením vlády SR podľa COVID automatu do štvrtého stupňa varovania, teda všetkých okresy okrem čiernych. Vyhláška má platnosť od 29. apríla do 28. mája 2021.