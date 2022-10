Desivý volajúci vo vysielaní priznal, že zabil 12 prostitútok a opísal svoje činy. Telefonát zostáva dodnes záhadou

Howard Stern, známa americká rozhlasová osobnosť, zažila počas jedného zo svojich vysielaní dramatický incident. Na linku sa pripojil volajúci, ktorý sa priznal, že je niekoľkonásobným vrahom. Desivý telefonát sa po rokoch začal šíriť na sociálnej sieti TikTok, uvádza UNILAD.

Spomínaný hovor sa uskutočnil v roku 1997. Do rozhlasovej show Howarda Sterna zatelefonoval muž, ktorý sa predstavil ako Clay. Z toho, čo prezradil, naskakujú ešte aj dnes zimomriavky. Nielenže sa priznal k vražde 12 žien, dokonca svoje konanie aj podrobnejšie opísal.

Túžil po moci

Moderátorovi vysvetlil, že jeho motiváciou k spáchaniu týchto brutálnych zločinov bola túžba po pocite moci. Pokračoval tým, že pôvodne chcel nechať na mieste činu nejaké stopy, aby políciu a verejnosť zmiatol, napokon ale z toho upustil. A jeho údajné vraždy nikto neodhalil.

Stern sa ho začal pýtať doplňujúce otázky. Clay mu povedal, že už rok nevraždil, ale spáchať samovraždu neplánuje, pretože by zmeškal ďalší film o Batmanovi.

Priznal, že chce zabíjať ďalej

Clay podľa vlastných slov prestal vraždiť kvôli tomu, že sa mu pokazilo auto. A následne sa vraj už dokázal ovládnuť. Avšak na otázku, či ešte chce zabíjať, povedal áno.

Na vraždenie používal kladivo, jeho obeťami boli prostitútky, uvádza LADbible. O sebe prezradil iba toľko, že je otcom niekoľkých detí, no ženatý nie je.

Hovor zostáva aj po rokoch záhadou

Ak by ste predpokladali, že sa napokon podarilo totožnosť „Claya“ odhaliť, nestalo sa tak. Dokonca sa ani nikdy nepotvrdilo, či hovoril pravdu.

Špekulovalo sa však, že volajúcim mohol byť muž menom Russell Ellwood, ktorý bol zatknutý v rovnakom roku, ako sa strašidelný hovor uskutočnil a podozrivý bol z až 15 vrážd.

Či bol skutočne tajným volajúcim práve on, nevieme. A ani to, či „Clay“ naozaj vraždil alebo išlo iba o nejaký nechutný žart. Nahrávka sa mala dostať až do rúk FBI, no dodnes nie je jasné, aká bola pravda.