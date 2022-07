Depp vracia úder, Amber možno nedostane vôbec nič: Odvolal sa voči rozsudku, nechce zaplatiť 2 milióny

Už to vyzeralo, že skončil, no nie je to tak. Hovoríme o súdnom spore medzi hereckou a bývalou manželskou dvojicou Amber Heard a Johnnym Deppom, ktorého dohra stále pokračuje. Po neúspešnom odvolaní Amber sa voči rozsudku tentokrát odvolal aj Depp, píše Unilad.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ostro sledovaný súdny proces medzi Amber Heard a Johnnym Deppom skončil v prospech herca. Porota rozhodla, že Heard musí zaplatiť Deppovi odškodné vo výške 15 miliónov dolárov (táto suma bola neskôr upravená na „iba“ 10,3 miliónov dolárov) a naopak, Depp svojej bývalej manželke 2 milióny. A práve to sa Deppovi nezdá a rozhodol sa so svojím právnym tímom odvolať.

Depp nechce platiť, Amber hovorí o nespravodlivom rozsudku

Odvolanie bolo oficiálne podané v piatok, 22. júla, iba deň po tom, čo sa Amber Heard odvolala tiež. Herečka tvrdí, že sa súd dopustil viacerých chýb a teda rozsudok, ktorý vyniesol, nie je spravodlivý. Sudca jej odvolanie už raz zamietol, pretože na svojej strane nenašiel žiadne zlyhanie.

Nie je tajomstvom ani fakt, že Amber nemá ako zaplatiť spomínanú vysokú sumu, ktorá podľa zatiaľ platného rozsudku Deppovi prináleží.

Súd Amber Heard vs. Johnny Depp

Amber Heard v roku 2018 uverejnila článok v americkom denníku The Washington Post a postavila sa v ňom do role obete domáceho násilia. Aj keď priamo nespomenula meno Johnny Depp, verejnosť si ho s ním spojila a mal dopad aj na hercovu hviezdnu kariéru. Toto bol začiatok ťahajúceho sa sporu.

Depp podal žalobu na Amber za ohováranie vo výške 50 miliónov dolárov. Amber následne podala protižalobu vo výške 100 miliónov dolárov. Dôvodom bolo spochybnenie jej tvrdení spojených aj s údajným sexuálnym násilím, ktorého obeťou sa mala stať. Počas súdneho procesu vyplávalo na povrch množstvo odhalení z jednej aj druhej strany. Napokon sa skončil v prospech Johnnyho Deppa.