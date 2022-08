Demi Lovato už nie sú len „oni“. Opäť si osvojili svoju ženskosť a verejnosť ich môže oslovovať „ona“

Samozrejme, na svoju nonbinárnosť speváčka a herečka nezabudla a ani sa jej nevzdala. Aktuálne ale v sebe cíti viac ženskosti než kedykoľvek za posledné obdobie. Celú vec vysvetlila nedávno v podcastovej šou Spout Podcast.

Predstavovať ju netreba – v období posledných pár rokov sa totiž jej meno objavuje (najmä v bulvárnych) médiách pomerne často. Najskôr to boli závislosti od alkoholu či drog, pokusy o samovraždu a ďalšie psychické problémy. Posledný rok v živote Demi Lovato bol ale aj o jej strete s mimozemšťanmi a tým, že prešla coming-outom.

Opäť sa cítia ako žena

Zhruba pred rokom verejnosti priznala, že samu seba identifikuje ako nebinárnu osobu. To v konečnom dôsledku znamenalo, že Demi sa necítila ani ako žena, ani ako muž a bola by rada, ak by ju spoločnosť vedela oslovovať zámenami „oni“. Viac o jej predchádzajúcich problémoch sa dočítate aj v našom staršom článku, ktorý nájdete nižšie.

Samozrejme, jej rozhodnutie vyvolalo určité rozpaky a najmä v médiách bolo terčom nemiestnych poznámok. Drvivá väčšina fanúšikov ale rozhodnutie speváčky rešpektovalo.

Najnovšie ale Demi opäť fanúšikov prekvapila. Opäť si totiž osvojila aj oslovenie zámenom „ona“. Informáciu prezradila v podcastovej šou Spout Podcast, píše web Consequence of Sound.

„V poslednom čase sa cítim viac žensky, a tak som si opäť osvojila oslovovanie zámenami „ona/jej“,“ vyznala sa v rozhovore. Ako ale ďalej dodala, vie, že nikto nie je dokonalý a celé je to o rešpekte. Každý niekedy pokazí zámená pri oslovovaní, najmä vtedy, keď sa ľudia tieto veci učia, ak je to potrebné.

Svoju nonbinárnosť si uvedomila pred toaletou

Samozrejme, došlo aj na vysvetlenie toho, ako si uvedomila, že nie je ani žena, ani muž. „Mala som pocit, že najmä minulý rok bola moja energia vyvážená v mojej mužskej a ženskej podstate. Takže, keď som stála pred voľbou ísť na toaletu, na ktorej bolo napísané „Ženy“ a „Muži“, nemala som pocit, že by niektorá z nich bola určená aj pre mňa. Pretože som sa necítila nevyhnutne ako žena, necítila som sa ani ako muž, cítila som sa len ako človek,“ vysvetlila.

Zdá sa teda, že Demi už nebudete nijak dehonestovať a ani urážať, ak ju zabudnete osloviť neurčito. Aktuálne totiž opäť cíti viac svoju ženskosť.