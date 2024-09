Deje sa niečo zvláštne: Polárny vír sa už sformoval, pre nás to môže znamenať dve veci

Počasie je v dnešných dňoch mimoriadne aktuálnou témou a určite vás preto zaujíma, ako bude vyzerať tohtoročná zima. To však okrem iného ovplyvňuje aj známy polárny vír, ktorý sa už stihol sformovať, píšu TVNoviny s odvolaním sa na stánku Severe Weather Europe.

Tento rok sa však v súvislosti s vírom deje niečo zvláštne. Hoci vďaka dlhším nociam a nižším teplotám sa už sformoval, podľa odborníkov silnie pomalšie, než sú zvyknutí. Ak by sa v tomto trende pokračovalo, mohla by nás čakať tuhá zima plná snehu. Ak by bol však silný, čakala by nás mierna zima.

Ešte je skoro

Vír sa ale môže aj rozdeliť a spôsobiť snežné búrky. Na odvážnejšie predpovede meteorológov je však ešte skoro, no za to hovoria o inom, známom jave. V nasledujúcich mesiacoch sa totiž očakáva výskyt javu La Niña, ktorý by mohol prísť medzi novembrom a januárom s 79 percentnou pravdepodobnosťou.