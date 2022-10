Dědeček po tragickej nedeli prvýkrát prehovoril: Je pripravený niesť vinu a rodičov mŕtvych študentov prosí o odpustenie

Obvinený Dušan Dědeček, ktorý spôsobil nehodu na zastávke Zochova v Bratislave, pri ktorej zomrelo päť ľudí, prehovoril pre TV JOJ. Vo štvrtok 6. októbra sa po štyroch dňoch od tragickej nehody v Bratislave postavil pred súd, aby si vypočul, či ho sudca pošle do väzby. Súd rozhodol, že bude stíhaný na slobode. Obvinený po verdikte ušiel pred verejnosťou.



Dědeček televízii opísal, čo sa dialo pár hodín pred nehodou. Priznal že alkohol popíjal počas celého dňa. Prišiel ho navštíviť syn s vnučkou. „Príjemne sa nám sedelo a ja som okoštoval rum,“ povedal Dědeček. Napriek tomu že mu rum až tak nechutí vypil asi 2 poháriky.

„Toto vám v tomto stave neviem logicky zdôvodniť nijako,“ odpovedal na otázku, prečo si sadol za volant opitý. „Ja som hneď vedel, čo som spravil a som pripravený niesť vinu. Vymazal som jedným šmahom ruky všetko dobré, čo som urobil a skazil som to,“ spomenul v reportáži televízie.

Ihneď vedel, čo spôsobil

To, čo sa stalo si uvedomil ihneď. „Ja som to cítil všetko v aute. Taký zlomok sekundy som nikdy nezažil a tak tragický“.

„Žiadne slová to nevyjadria. Žiadny môj čin to nezmení, ale ja by som ich chcel poprosiť o odpustenie,“ odpovedal Dědeček na otázku, čo by chcel odkázať rodinám obetí.

Rozhodnutie o stíhaný na slobode nie ja právoplatné

Sudca nerozhodoval o vine alebo nevine obvineného vodiča tragickej nehody Dušana D., ale o existencii dôvodov väzby. Pre TASR to uviedol jeho právny zástupca Jiří Kučera. Pripomenul, že rozhodnutie nie je právoplatné.

„O sťažnosti bude rozhodovať Krajský súd v Bratislave. Ďalej sa v súčasnom štádiu konania nemôžem k veci vyjadrovať,“ vyhlásil Kučera.

Stav pacienta ktorý bol v kritickom stave sa zlepšuje

Stav pacienta, ktorý bol po víkendovej nehode na bratislavskej zastávke Zochova hospitalizovaný v kritickom stave, sa zlepšuje. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) Eva Kliská.

„Pacient z tragickej nehody na Zochovej, ktorý bol hospitalizovaný v kritickom stave a jeho stav si vyžadoval napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu, bol prebratý z umelého spánku,“ priblížila hovorkyňa. Ubezpečila, že i naďalej zostáva pod stálym dohľadom zdravotníkov.

Ďalší dvaja pacienti, ktorí zostali po nehode hospitalizovaní v UNB, majú stredne ťažké zranenia.

Nehoda, pri ktorej opitý vodič narazil do zastávky mestskej hromadnej dopravy v Bratislave, si vyžiadala piatich mŕtvych a niekoľko zranených. Medzi obeťami boli študenti Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.