Nové správy o zdravotnom stave Brucea Willisa: Jeho dcéra prezradila, ako sa mu darí a ako ho ovplyvnilo narodenie vnučky

Po niekoľkých rokoch, ktoré uplynuli od chvíle, keď herec odišiel do dôchodku pre zdravotné problémy, jeho dcéra konečne prišla s dobrými správami.

Ako informuje portál Screen Rant, rodina Brucea Willisa začiatkom roka 2022 oznámila, že odstupuje od svojej hereckej kariéry po tom, ako mu bola diagnostikovaná afázia, neurologické ochorenie, ktoré priamo ovplyvňuje oblasť mozgu zodpovednú za reč a porozumenie. Odvtedy mu však bola diagnostikovaná aj frontotemporálna demencia, ktorá má podobné príznaky súvisiace s rečou, porozumením a komunikáciou. Teraz jeho dcéra prezradila, ako sa mu darí.

Je z neho skvelý dedko

Počas nedávneho rozhovoru v relácii Today sa Rumer Willis pýtali na otcovo zdravie a stav približne dva roky po tom, ako vyšlo oznámenie o jeho odchode do dôchodku. Herečka ponúkla povzbudivé informácie o jeho súčasnom zdravotnom stave a ubezpečila všetkých, že je mu „tak dobre“, a dokonca sa podelila o srdcervúce príbehy o tom, ako komunikuje s jej dcérou, a pochválila podporu fanúšikov aj snahu rodiny zvýšiť povedomie o jeho zdravotnom stave.

„Má sa tak dobre. Vlastne som ho videla tesne predtým, ako som prišla do New Yorku. Dcéra Lou práve začína tak trochu chodiť a kráčala k nemu a bolo to také milé. Je to také milé, pretože mám pocit, že môj otec je jednoducho taký – je to otec dievčat, skrz na skrz. Takmer sa v ňom odomkne ten typ otca malého dieťaťa, dievčaťa. Je k nej taký milý,“ prezradila Rumer o otcovi.

„Naša zraniteľnosť a transparentnosť ako rodiny o tom, čím si prechádza, je pre mňa taká dôležitá, pretože ak to môže mať nejaký vplyv na inú rodinu, ktorá nejakým spôsobom bojuje s niečím takýmto, alebo to prinesie viac pozornosti na túto chorobu v nádeji, že sa nájde liek, alebo čokoľvek, čo môže byť užitočné pre kohokoľvek iného, myslím, že je to naozaj dôležité,“ dodala dcéra obľúbeného herca z akčných filmov.