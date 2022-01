Dáta bez pátosu: Prečo zlyhal covid automat a akú výhodu má oproti iným krajinám Slovensko pri omikrone?

O situácii ohľadom koronavírusu na Slovensku informujú analytici Slovensko už od počiatku pandémie.

Svoj nový príspevok otvárajú frázou: “Rozlúčka s covid automatom: Nedožil sa roku 2022”. Automat bol pripravený s dôrazom na prísne regionálne zaraďovanie okresov po druhej vlne, a opatrenia sa mali prispôsobovať vývoju v jednotlivých okresoch.

V automate chýbal počet hospitalizácií, žolíkovia sa využívali príliš pomaly

Hoci automat už Slovensko s najväčšou pravdepodobnosťou využívať nebude, nie je to prvýkrát, čo ho analytici kritizovali. Najväčší problém pri tom pozostával podľa analytikov v parametri, ktorý určoval dianie počas vlny delta: chýbal v ňom počet hospitalizácií. Ďalšia kritika a veľké nedostatky spočívali podľa Dát v jeho prísnosti a v jeho veľmi pomalom uvoľnovaní opatrení.

Analytici ďalej upozorňujú: “No a pridali sa regionálni hygienici, ktorí napriek brutálnym nárastom v Starej Ľubovni, Bardejove a Poprade nechali na v októbri bežať oslavy a na Dušičky plné električky v Tatrách a ktorí naopak napriek rýchlym, razantným poklesom na nízke čísla nevedeli pre Vianocami umožniť v Tatrách pobyty v prírode.”

Ďalšie komplikácie, ktorými automat zhoršoval situáciu, bolo príliš pomalé zavádzanie žolíkov. Rovnako sa miesto uvoľnenia opatrení a pochvala pre okresy dostávalo k situáciám, kedy okres čakal týždeň na presun do lepšej farby kvôli “dvanástim nezaočkovaným seniorom v 100-tisícovom okrese”.

Žolíkovia boli demotivujúci taktiež pre sľuby, ktoré sa nenaplnili. Príkladom je Bratislava, ktorá “nikdy nemala byť tmavšia ako červená”. Cez to sa v priebehu dostala aj do bordovej farby.

Nelogický automat: Mala by mať Británia rovnaké opatrenia, aké má Rumunsko?

Automat taktiež nikdy nedostal Slovensko do stavu zlepšujúcej sa situácie. Analytici upozorňujú na obdobie počas Mikuláša, kedy už bolo jasné, že niektoré miesta dosahujú špičku v počte hospitalizovaných a čísla mali už len klesať.

Záchrannou brzdou mal byť počet hospitalizovaných 3800, pred Vianocami ale bolo zjavné, že sa Slovensko dostáva skôr ku počtu 2800 – na Štedrý deň počet hospitalizovaných klesol dokonca na 2350.

Analytici porovnali celú situáciu s Britániou – Bratislava mala percentuálne napríklad ešte vyššiu očkovanosť. Dopĺňajú: “A aj to s kovidom registrujeme aj pacientov, ktorí ho chytili v nemocnici a liečia sa na niečo iné a sú len pozitívni. V UK je takých pacientov viac ako jedna tretina 1/3, u nás možno polovica (vďaka spoločným WC a ostatným faulom, ktorým čelia v zdravotníctve lekári, sestričky, sanitári a aj pacienti).”

Covid automat sa ale aktuálne vypol. Cez jeho nedostatky počas neho ale došlo k užitočným zmenám, ako je napríklad rátanie pozitívnych do 18 rokov ako jedna pätina či skrátenie karantény žiakov.

Podľa analytikov by mohlo dôjsť ku viacerým podobným pozitívnym zmenám a malo by sa začať reagovať rýchlejšie na základe regionálnej incidencie. Taktiež by sa mali posunúť hranice pri omikrone – pri vyšších číslach menej prísne opatrenia.

Okrem toho odporúčajú brať do úvahy očkovanosť v okresoch – upozorňujú pri tom na fakt, že Bratislava má zaočkovanosť seniorov cez 80 percent, východ a sever menej ako 60, v tretích dávkach sú rozdiely ešte viac násobné. “Chceme povedať, že pred nástupom Omicronu je na tom Juhozápad Slovenska skoro ako Veľká Británia (dnes bude na Chelsea 60 tisíc divákov), ale Revúca je na tom ako Rumunsko a tam fakt bude zas plná nemocnica.”

Cez to mal juhozápad a východ Slovenska rovnaké opatrenia. To analytici prirovnávajú k tomu, akoby malo mať Rumunsko rovnaké opatrenia, aké platia v Británii – je to podľa nich nelogické.

Omikron zatiaľ nesie aj veľa dobrých správ, Slovensko má oproti iným krajinám výhodu

Situácii a spokojnosti občanov nepridáva ani fakt, že cez dobré čísla na Slovensku nedošlo ku “vydýchnutiu” – uvoľneniu opatrení, aby si mohli ľudia oddýchnuť. Nedostali sme sa k režimu, kedy by sme si mohli dať punč, zakorčuľovať si, ísť na výlet či do kina. Pokračujeme do ďalšieho variantu bez voľného obdobia či time-outu.

Odborníci odporúčajú tri “zbrane”, ktoré používajú štáty s lepším riešením situácie: každému ostať v home-office, ak sa to bude dať, doočkovať seniorov prvou dávkou, podať im aj tretiu dávku, a ostať izolovaný v momente, keď je podozrenie na covid s využitím domácich samotestov.

Dodávajú, že omikron napriek infekčnosti nesie veľa dobrých správ (ako napríklad Dánsko, ktoré už s prípadmi klesá). Ďalšou dobrou správou je zamorenosť Slovenska počas vlny delta, kedy sa nakazil oveľa vyšší počet, ako v iných štátoch (pozitivita PCR testov vo Vranove bola napríklad 60 percent), pričom sa určite nedalo zachytiť každého pozitívneho.

“V omicrone sú reinfekcie na dátach z Dánska dokonca na úrovni primárnych infekcií (to sme asi prví, kto to z publikovaných dát vyčítal), ale Dáni už reinfekcie ani nehlásia do svetových štatistík, lebo reinfikovaní idú málo do nemocníc a pokazili by ostatné štatistiky. Tak si držme palčeky. Predsa len máme nejakého toho žolíka.”