Dara Rolins prezradila tajné triky krásy, na ktoré nedá dopustiť. Jednu vec podľa nej mnohé ženy podceňujú

Hoci má už po 50, žiadnemu pozornému oku neujde jej mladistvý vzhľad a vypnutá pokožka. Jedna z najznámejších slovenských speváčok súčasnosti a magnet na fotoaparáty zvedavých novinárov všade, kam sa pohne, si nemôže dovoliť mať pleť v inom stave než v perfektnom. Aj keď to na prvý pohľad môže vyzerať, že je krásna bez väčšieho úsilia, nie je to úplne tak. Ako sa o seba stará?

Každá žena je verná niečomu inému. Zatiaľ čo jedna prisahá na telové mlieko s obsahom olivového oleja, iná si nevie vynachváliť pleťový peeling, po ktorom má pokožku jemnú ako bábätko. Kúpeľňa je miestom, kde sa ukrývajú beauty tajomstvá, na ktoré nežnejšie pohlavie nedá dopustiť. Ako je to však u známych osobností? Keďže sú často na očiach verejnosti, mnohí si všímajú ich vzhľad. Je pochopiteľné, že sú zvedaví a chceli by vedieť, čo pre svoje telo robia. Dvojnásobne to platí u obľúbenej speváčky Dary Rolins, ktorá pre EVU priznala, čo u nej zaberá.



Nie je to len o krémoch

Umelkyňa je aktívna na sociálnych sieťach a pravidelne informuje fanúšikov o novinkách zo svojho života. Súčasťou toho sú aj fotografie s usmievavou speváčkou, keďže dobrá nálada ju i napriek neprajným hejterom a kritike neopúšťa. Viackrát si ju totiž podali ľudia za to, že to preháňa s plastikami a zákrokmi. Dara si však z toho nič nerobí.

Aj keď má speváčka za sebou nejaké skrášľujúce procedúry, na dlhodobé udržanie pleti to nestačí. Čo sa týka každodenného používania niektorých kozmetických prípravkov, dôležitá je pravidelnosť a konzistentnosť. Navyše, ako sama naznačila, nie je to len o krémoch a mastičkách. Jej beauty trik spočíva v úplne bežnej veci, ktorú však mnohí stále podceňujú. „Spánok, to je najlepší trik, milé ženy,“ prezradila Dara, čo prispieva k jej kráse.

Čo má v kúpeľni?